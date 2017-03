Staarkoka lihtsad nipid algajale kokale

TastingTable reastas Ramsay seitse kasulikku soovitust algajale kodukokale, mis kuluvad igapäevatoitude valmistamisel marjaks ära.

Munade soolamiseks kindel aeg. Ramsay väitel peaks praemunale, omletile ja munapudrule soola lisama vahetult enne seda, kui need on pannil valmis küpsenud. Kui soola lisada liiga vara, imab see niiskuse endasse ning jätab munaroa nätskeks. Kui ajastad soolamise õigesti, on munade tekstuur pehmem ja värv heledam.

Liha olgu enne valmistamist toatemperatuuril. Pole oluline, kas plaanid liha grillida, praadida või ahjus küpsetada – peaasi, et laseksid sel enne kuumutamist veidi aega toatemperatuuril seista. Nii küpseb liha ühtlasemalt ning jääb mahlasem.

Nipp tšillilt seemnete eemaldamiseks. Kui armastad toitudes kasutada vürtsikaid tšillipipraid, hõõru neid enne hakkimist peopesade vahel ning koputa seejärel näiteks vastu köögikappi. Kui lõikad seejärel tšillipipra pooleks, kukuvad seemned ise välja ning neid ei pea sealt tülikalt välja noppima.

Säästa sõrmi teravast tšillipiprast. Nende kohta on Ramsay’l anda teinegi nipp. Enne hakkima asumist piserda sõrmedele veidi sidrunimahla, mille happeline koostis tõrjub pipardes leiduvat kapsaitsiini. See soovitus tagab selle, et sõrmed ega silmad ei hakka tulise pipra tõttu kipitama.

Kuidas valida parimat ananassi. Mahlase ja hästi valminud ananassi valimine poeletilt võib mõnikord olla keeruline. Selle tagamiseks aga sikuta mõnd ananassi lehtedest. Kui leht eemaldub kerge tõmbamise peale lihtsasti, on tegu hea küpse ananassiga.

Kuidas viljade küpsemist kiirendada. Kui värske puu- või juurvili vajab siiski veel järelküpsemist, pane see paberkotti, lisa sinna ka banaan ning aseta pimedasse kohta. Banaanist eraldub taimehormooni etüleeni, mis kiirendab ka teiste viljade küpsemist.

Eriti krõbedad ahjukartulid. Nende saamiseks keeda kartuleid esmalt lühikest aega, seejärel kurna ning kasta kartulid mannajahusse. Seejärel on kartulid valmis ahjupanekuks ning tulemusena on nende pealispind mõnusalt krõbe.