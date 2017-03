Soome veebileht nõudis autoomanikult paari kliki eest raha

Facebookis oli reklaam, et kirjuta oma autonumber ja ütleme teile auto väärtuse. Kuna teenustasule ei olnud mitte kuskil viidet, siis avas tarbija reklaami. Lehekülg tundus täiesti tavaline ning sarnanes Eestis auto24.ee-s leheküljel olevale lahtrile, kuhu saab kirjutada registrinumbri ning tasuta arvutada oma auto arvatava väärtuse.

Tarbija kirjutas oma autonumbri ja sai vastuse, kuid õige pea sai ta selle eest arve summas 150 eurot, mille pidi tasuma nädala jooksul. Lisaks oli kirjas, et kui arve pole õigeks kuupäevaks tasutud, siis lisandub viivis 35 eurot. Ümbrik saadeti Soomes elavale eestlasele Lätist ning arve esitajaks oli Eesti ettevõte Nordicpartner OÜ.

Autoomanik polnud nõus kahtlase teenuse eest maksma ning pöördus tarbijakaitseameti poole. Amet omakorda võttis ettevõttega ühendust, kuid nad ei vastanud päringutele. Seepeale tutvus tarbijavaidluste komisjon inimese esitatud tõenditega ning leidis, et kaupleja võib kasutada ebaausaid võtteid.

Nimelt võimaldab ettevõtte oma leheküljel autohintaarvio.fi tarbijal sõlmida lepinguid nupule (väljendiga Tilaa) vajutusega. Nupufunktsiooni all on peenikeses kirjas info teenuse hinna ja maksekohustuse tekkimise kohta.

Tarbijakaitseseaduse kohaselt peab kauba või teenuse pakkumine ja müük ning muul viisil turustamine toimuma head kaubandustava arvestades. Iga kaubandusvõte peab olema kavandatud ja teostatud nii, et inimestele oleks selge pakkumise äriline eesmärk. Ebaausa kauplemisvõtte kasutamine on keelatud ning kaupleja ei tohi inimeste petmise eesmärgil kasu teenida.

Veel sätestab seadus muuhulgas seda, et keelatud on reklaami moonutada ning tarbijat eksitada tegema ostuotsust, mida ta muul juhul poleks teinud. Kauplemisvõtet peetakse eksitavaks, kui selle teave on ebaõige või teabe esitusviis võiks tavainimest tõenäoliselt petta.

Komisjoni hinnangul ei ole leheküljel autonhintaarvio.fi arusaadav, et tarbija andmeid hakataks töötlema või neile lisanduks maksekohustus. Kui tellimuse edastamine eeldab nupule vajutamist või sellesarnast funktsiooni, tuleb see tähistada loetavalt ja sõnadega «tellimus koos maksekohustusega» või muu sarnase ühemõttelise sõnastusega, mis näitab, et nupule vajutamine toob kaasa kohustuse maksta. Kui ettevõtja seda nõuet ei täida, pole tal ka õigust tarbijalt raha nõuda ega teda mõne muu kohustusega siduda.