Baaritüdrukud jagavad oma kõige hullemaid kogemusi purjus külastajatest

«Ma pidin lahutama kaklusi, koristama kust, okset, verd ja purjus inimeste pisaraid,» sõnas 25-aastane Brightonist pärit baaritüdruk Josie ajalehele Independent.co.uk. «Purjus inimesed on naeruväärsed.»

Ta alustas baaris töötamist 18-aastaselt ja töötas eri baarides kuus aastat. Sel ajal õppis ta väärtustama teisi kokteilivalmistajaid ning käituma professionaalselt ja teenindama kliente, ka pärast mõnda jooki, mis kliendid talle ostsid.

Josie on üks tuhandest Ühendkuningriigis elavast noorest, kes peab töötama öösel. Igal õhtul, kui ta tööle läheb, valmistub ta purjus, vägivaldsete ja vaimselt haigete inimeste teenindamiseks.

«Töötasin Brightonis LGBT baaris, kus väga paljud poissmehed solvasid lesbisid,» sõnas Josie. «Üks mees viskas joogiklaasi ühe lesbipaari suunas. Ma pidin ta välja viskama, mille peale ta lõi tooli vastu mu pead katki. See kõik toimus valentinipäeval.»

Robyn Harris, 25-aastane Essexist pärit neiu, kes samuti töötab praegu Brightonis, sõnas, et tema kõige hullem kogemus oli siis, kui ta alles oli hakanud baaris töötama ja 150 inimest oli korraga baaris. Ta oli ühtlasi määratud tualettruumide kontrollijaks sel õhtul. Kui ta tualetti läks, kuulis ta kahtlasi hääli. Esmalt arvas ta, et kaks tüdrukut teevad kokaiini.

«Kuni ma kuulsin meesterahva häält. Ütlesin neile läbi ukse, et neil on kümme sekundit aega, et üks lahti teha või ma kutsun turvamehe,» meenutab Harris. «Kui uks läks lahti, astusid tualettruumist välja mees ja naine. Naine pühkis oma suud ja mees kohendas oma püksivööd. Põrand oli valget ollust täis. Ma pidin seda kõike koristama.»

Baaritüdrukut ajab vihaseks ka mõne kliendi käitumine. «Kõige hullem asi, mida klient saab teha, on sinu ja su töö tähtsusetuks pidamine,» kurvastas Harris. «Umbes nagu see poleks «päris töö». Inimestel pole kombeid, nad karjuvad üle saali, vehivad rahaga mulle vastu nägu ja eeldavad, et nemad on ainukesed baaris.»

25-aastane londonlanna Beth kinnitab Harrise juttu ebameeldivatest klientidest. «Ma ei saa aru, mida inimesed loodavad saavutada sõrmi nipsutades,» tõi ta näiteks.

«Sama kehtib ka baaritüdrukutega flirtimise kohta – kas teeksid sedasama postitöötajaga või pangatelleriga? Ilmselt mitte.»

Siiski nendivad baaritüdrukud hea meelega, et mitte kõik kliendid pole ebameeldivad ja nende töös kohtab ka väga palju toredaid ja huvitavaid inimesi.

«Näiteks minu töökoht innustas mind uusi kokteile välja mõtlema ja nii me istusimegi ühe kliendiga terve õhtu ja katsetasime erinevaid kokteile. Ta soovis saada Snickersi-maitselist kokteili ja see andis mulle võimaluse proovida erinevaid lahendusi,» meenutas Josie.