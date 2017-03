Vanametalli hind ronib ülespoole

Üks, kus kõrgeim musta metalli tonnihind on 160 eurot, on Orissaares ja Kuressaares tegutsev Vanametalli Kokkuost OÜ, kirjutab Saarte Hääl. Läinud kuul algasid nende hinnad 110 eurost, eilse seisuga on madalaim hind neil 130 eurot tonn ja seda makstakse pleki eest.

Sikassaare Vanametallis jäävad musta vanametalli hinnad 120–155 euro vahele. Sarnased hinnad on ka Kapra Vanametall OÜ-s.

Tallinnas tegutseva firma Tehnomarekti hinnakirja järgi on must metalli kokku ostuhind 170-200 euro vahel. Kuusakoski maksab Tallinnas musta metalli eest 150-170 eurot, Viljandis 145-170 ja Paldiskis 150-175 eurot.