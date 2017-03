Eesti blogija sõnul varastas Facebook temalt neljakohalise summa raha

«Eile Vapianos kaardiga lõuna eest makstes teatati mulle, et kaardil ei ole piisavalt vahendeid, pärast mitmekordseid katseid oli tulemus sama. Arvasin, et see on mingisugune panga tõrge ja läksin enda kontoseisu kontrollima. Avastasin, et kontolt FACEBK DUBLIN oli perioodil 14.03-17.03 teostatud kaheksa makset selliselt, et minu konto oli täpselt nullis,» kirjutas blogija Facebooki grupis Eesti Blogijad, vahendab Geenius.

«Jutt käib neljakohalistest numbritest mitmuses,» kommenteeris anonüümseks jääda soovinud isik Geeniusele.

Peale Facebookiga ühendust võtmist sai ta teate, et probleemi uuritakse esimesel võimalusel. Blogija eeldas, et põhjus peitub kuskil Facebooki turvalekkes, näiteks võisid minna tema kaardi andmed kellegi teisega vahetusse ja ta kas tasus kellegi teise tellitud reklaami eest või on mõni pahalane Facebooki sisse häkkinud.

