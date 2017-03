Selver võttis kasutusele uudse laienemisplaani

Tallinna piirile ahtakesel maatükil Pärnu maantee, raudtee ja Laagri Statoili vahel käivad juba mitu nädalat raietööd, et teha ruumi uuele poele. «Laagrisse tuleb keskmise suurusega Selver, mis võtab enda alla 2626 ruutmeetrit kaubanduspinda,» rääkis Selveri pressiesindaja Karl-Villiam Vaserik. Uus pood peaks uksed avama aasta lõpus.

Uus Selver tuleb Laagri Statoili kõrvalkrundile. Foto Toni Läänsalu.

Samas piirkonnas sisuliselt kiviviske kaugusel on juba üks väiksem Selver. Uue ja suure poe avamisest hoolimata ei kavatse poekett Pääsküla Selverit sulgeda, vaid see jääb endiselt avatuks.

Tallinna linna piirile tuleb uus Selver. Foto Toni Läänsalu.

Tänavu on Selveril plaanis avada mitmeid uusi kauplusi. Kevadel avatakse Tähesaju ja Balti Jaama Turu Selver. Sellele järgneb juunis Ülemistes Technopolises asuva Sepapaja Selveri avamine ning sügisel plaanime avada Selveri Kristiines Kotka Tervisemajas.

Kõik uued Selverid on keskmise suurusega supermarketid. «Balti Jaamas on valmimas praegu uus moodne Turu hoone, kuhu tuleb täiesti uus Selver. Teine Selver Balti Jaama perroonide juures jääb samuti alles ning endiselt avatuks,» ütles Vasarik.

Rimi pressiesindaja Katrin Batsi sõnul keskenduvad nemad tänavu Säästumarketi kaupluste muutmisele mini-Rimideks. «Täiesti uues asukohas avame Rimi supermarketi selle aasta lõpus veel Tallinnas Hiiul. Pärnus avame lausa kaks kauplust - Turu Rimi ja mini-Rimi kaupluse Pikal tänaval,» rääkis Bats.

Avatavate kaupluste formaat sõltub suuresti sellest, millisele pinnal pood asub. «Oleme enamasti oma kauplustega rendipinnal ja see paneb piirid ette ka meie poe suurusele,» rääkis Rimi esindaja. Samas on poe jaoks rendipinna valikul oluline see, millist tüüpi kauplust antud piirkonda kõige rohkem vaja oleks. «Nii on üsna loogiline, et Pärnus bussijaama lähistel on kohta just väiksemale poele, kust klient saab kiirelt vajaliku kätte. Hiiul aga on puudus just kodupoe tüüpi supermarketist,» selgitas ta.

Rimi sulgeb tänavu mõned Säästumarketid, mille muutmist mini-Rimideks ei peeta põhjendatuks. «Oleme juba sulgenud Pärnus Papiniidu ja Lepa ning Kuressaares Mooni Säästumarketi. Aasta jooksul sulgeme ka Tabasalu, Tartu Anne, Valga, Jõhvi ja Viljandi Jakobsoni Säästumarketi,» rääkis Bats.

«Viimaste aastate kauplemiskohtade ülekülluse ja ettevõtluskeskkonda tervikuna ilmestanud mõningase halvenemise tingimustes oleme vastutustundliku suurettevõttena valinud kvalitatiivse arengusuuna,» ütles Maxima pressiesindaja Katja Ljubobratets. Ta lisas, et poekett keskendub ennekõike olemasolevate pindade täiustamisele.

Maxima kavatseb tänavu avada kaks uut poodi ning renoveerida viis kauplust. Jaanipäevaks peaks avama uksed d Tallinnas Vilde teel asuv Maxima X kodukauplus ning jõuludeks valmib pealinna teine hüpermarket Maxima XXX Haabersti ringil.

Tänavuste investeeringute maht on ligi 16 miljonit eurot, millest 10 miljonit eurot moodustab viie kaupluse renoveerimise ja kahe uue kaupluse ehitustööde maksumus. Kaupluste sulgemised on plaanis vaid nende renoveerimistööde kestel.

Prisma Peremarketi tegevdirektor Janne Lihavaineni sõnul jätkab poekett Eestis tegutsemist hüpermarketite formaadis, kus ühes poes on umbes 60 000 erinevat kaubaartiklit. «Lähiplaanis on Prisma Peremarketil paanis avada uus hüpermarket sadama piirkonnas, uues Porto Franco kaubanduskeskuses,» ütles Lihavainen. Lisaks uuendab Prisma tarbekaubaosakondasid.

ABC Supermarketsi pressiesindaja Stella Sadraku sõnul uusi Comarketi kauplusi ei avada.