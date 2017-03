Lugeja küsib: kuidas mõjutab kellakeeramine öötöötajaid?

Vastab tööinspektsiooni nõustamistalituse juhataja Anni Raigna.

Esmaspäevast reedeni töötajaid kellakeeramine ei mõjuta. Kellakeeramine mõjutab neid, kes on ööl vastu pühapäeva tööl. Kuna kella tuleb tund aega ette keerata, siis võib see tähendada seda, et töötaja töötab ühe tunni vähem.

Loomulikult on tööajakava alusel võimalik teha ka kokkulepe, et kellakeeramine tööpäeva pikkust ei mõjuta ehk et töövahetus, mis peaks olema näiteks kaheksa tundi pikk, on seda olenemata kellakeeramisest (tööpäeva lõpp nihkub tunni võrra edasi).

Kui aga töötaja teeb oma tavapärast töövahetust (näiteks 00.00-8.00), töötab ta tund aega vähem kui tavaliselt. Kuna kalendaarne tööaeg kellakeeramisest ei vähene, siis peab arvestusperioodi lõpuks olema kokkulepitud tööaeg ja töötasu tagatud. See tähendab, et tööandja peab tööajakava tehes planeerima, et töötajal kella keeramisest alatundi ei tekiks. Kui tekib, tuleb see vastavalt hüvitada.