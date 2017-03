Lugejakiri: minu kummalise lõpuga vaidlus AliExpressi müüjaga

Olen uus AliExpressi klient. Sõbrad-tuttavad, kellel rohkem kogemusi, julgustasid sealt tellima – väidetavalt näevad kaupmehed vaeva, et AliExpressis oma tooteid pakkuda ning kliendi tagasiside olevat neile eluliselt oluline. Juhul kui kaup kohale ei jõua, maksavad kaupmehed raha tagasi, peaasi, et klient nende kohta negatiivset hinnangut ei annaks.

Poole aasta jooksul ei esinenud kordagi probleeme tellitud kauba kättesaamisel. Kuni 21. novembril 2016 ostetud kauba kohaletoimetamise tähtaeg hakkas lõppema ning sellega koos ka ostjakaitse (Buyer Protection), mida AliExpress pakub.

Palusin müüjal kaitset pikendada ja kirjutasin mitmel korral, et ma ei ole pakki kätte saanud ja uurisin, et kuidas edasi. Vastust ei tulnud, ostjakaitset ei pikendatud. Kauba kättesaamise tähtajaks oli 20. jaanuar 2017. Ootasin veel mõned päevad, midagi ei muutunud - kaupmees vaikis ja pakki ei saabunud. Algatasin veebruari keskel AliExpressi kodulehel dispuudi, kus AliExpress lahendab müüja ja ostja vahelisi vaidlusi ning küsisin raha tagasi põhjusel, et ma ei ole kaupa kätte saanud.

AliExpress soovitas sõbralikult müüjaga läbirääkida. Müüja vastus oli lühike ja selge: raha tagasimakse 0,00 eurot. Mina seda ei aktsepteerinud. Müüja märkis, et nad on saatnud mulle uue paki ja lisas ka uue saadetise koodi. Uurisin oma tellimusi AliExpressi lehel, kuid märki uuest pakist ei olnud.

Pöördusin Omniva poole, kust sain kiirelt asjatundliku vastuse, milles kinnitati, et minu esialgne pakk on endiselt teel. Omniva saatis lingi, mille kaudu saab koodi põhjal nende kodulehel jälgida paki teekonda.

Müüja saadetud uue paki koodi päring Omniva kodulehelt andis vastuse - pakk on veebruari alguses Lasnamäe postkontrorist välja võetud, pakisaaja nimi oli täiesti võõras. Seega oli tegu suvalise paki koodiga.

AliExpress palus esitada tõendid, et ma ei ole pakki kätte saanud. Saatsin lingid Omniva kodulehelt mõlema paki teekonna kohta, samuti tegin kuvatõmmised. Minu ja napisõnalise kaupmehe vaidluse vahele astunud AliExpress otsustas 27. veebruaril, et ma ei ole esitanud kehtivaid tõendeid, et pole pakki kätte saanud ning pole alust raha tagasi maksta.

AliExpressi koduleht pakkus võimalust otsuse edasikaebamiseks, kuid dispuudi lõpupäevil sain Omnivast teate, et minu esimene pakk ootab mind pärast kolme kuu pikkust teekonda postkontoris. Ootasin ära AliExpressi otsuse ja võtsin paki välja. Kaup oli täpselt see, mille novembris tellinud olin ja loobusin edasisest vaidlusest AliExpressiga – olin ju kauba kätte saanud ja mida mul olekski enam nõuda olnud.

Põhjus, miks ma sellest kirjutan, on lihtsalt hämming - kuidas on võimalik, et AliExpress kui vahemees kliendi ja kaupmehe vahel ei pea Omniva infot millekski ning otsustab müüja väite kasuks üksnes ühe Eestisse saadetud paki koodi põhjal, kuigi see on saadetud hoopis teisele inimesele? Omnivast rahustati mind telefoni teel ja öeldi, et kõik on hea, mis hästi lõppeb. Tõsi on - aga küsimus jääb.