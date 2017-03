Millist järelvaatamise teenust kasutada?

Kui Telia telepaketis sisaldub kordusTV ehk järelvaatamine tasuta, siis saadete salvestamise teenuse eest tuleb maksta viis eurot lisatasu. Salvestamisteenus võimaldab vaadata tagantjärele enam kui 130 telekanali saateid 14 päeva jooksul.

Telia meediasuhete juhi Raigo Neudorfi sõnul on nii järelvaatamise kui salvestamise teenusel üha rohkem kasutajaid, kuna inimestele meeldib olla oma aja peremees ning vaadata neile meelepärast sisu just siis, kui see neile paremini sobib.