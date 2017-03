Michelini tärniga koka nõuanne: seitse vajalikku asja igas köögis

Digitaalne köögikaal. Enamikke köögikaaludest saab seadistada nii grammide kui milliliitrite peale. Farmerie sõnul on köögikaaluga täpsete koguste saamine juba pool võitu toidu õnnestumiseks, kui seda teha täpselt retsepti järgi, vahendab Business Insider.

Kohvi- ja vürtsiveski. Kui isejahvatatud kohv on eriti hõrk, siis vürtside ise jahvatamine toob samuti nende maitsed paremini esile ning võimaldab kasutada vähem soola ja rohkem teisi huvitavaid maitseaineid.

Jääkuubikualus. Tegu on asendamatu asjaga, kui armastad valmistada smuutisid ja suppe, kasutada ürte jm. «Mina kasutan jääkuubikualust kanasupi jääkide külmutamiseks, panen need omakorda kilekotti ning saan vajadusel puljongikuubiku asemel supi sisse poetada. Sama saab teha mistahes muu toiduainega, näiteks kookospiima ja värskete püreestatud ürtidega,» tõi kokk näiteid. Samamoodi saab külmutada ülejäägi smuutist või püreesupist. Lisaks saab valmistada näiteks marjadega jääkuubikuid, mida maitsevee sisse lisada.

Praepann. Kõrgete äärtega teflonpanni armastavad kokad kasutada just restoranis. «Mul on paar panni, mis on vanemad kui 15 aastat ning endiselt vägagi töökorras - seda vaid siis, kui neid hästi hoida. Mulle meeldivad need, kuna mittenakkuv pind ei lase toidul panni külge kleepuda ning seega pole vaja palju õli kasutada. Erinevalt malmpannist on need kergemad,» kirjeldas Farmerie.

Oliiviõli. Koka väitel on see üks eelistatumaid õlisid restoranides ning ka tema enda kodus. Tema elupaigas Californias on mitmekesine oliiviõlide valik ning tema soovitusel sobib oliiviõli peaaegu kõigeks – salatitesse, praadimiseks, roa viimistlemiseks ja isegi Martini kokteili sisse lisamiseks.

Veinitarvikud. Kui kodus nauditakse aegajalt head veini, võiksid selle tarbeks olemas olla ka korralikud tarvikud, alustades pokaalidest, lõpetades karahvini, veinihoidiku ja jahutiga.

Noahoidik. «Kui oled raha investeerinud korraliku noa hankimisse, siis hoia seda samuti hästi – tasub soetada puust noahoidik, millega noatera katta ja teravana hoida,» soovitab kokk.