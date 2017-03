Viis olulist küsimust silmapaistva CV koostamisel

Mõtled, milline peaks üks hea CV kindlasti olema? CV Keskuse karjääriabi toob mõned näited, millele keskenduda.

Kui pikk peab CV olema?

CV pikkuse kohta ei ole ühest õiget vastust ega ideaalset pikkust. See sõltub paljuski inimese töökogemusest ja vanusest – keegi ei eelda, et alla 20-aastasel tööotsijal on ette näidata mitu töökohta. Tasub meeles pidada, et tööandja on siiski inimene, kes ei jõua otsida sinu seitsmeleheküljelisest CV-st talle vajalikku teavet. Soovitame CV mahutada kahele leheküljele, seeniorpositsioonide puhul võib kõige olulisema info jaoks vaja minna ka kolme lehte, noortele tööturule sisenejatele piisab enamasti ühest leheküljest.

Kui detailne pean olema?

Ükski tööandja ei eelda ega oota, et kirjutad oma CV-sse näiteks täpse koduse aadressi. Piisab linnast, kus elad või kuhu tööle soovid minna. Sageli on inimesed unustanud uuendada linnu (ja isegi riike), kuhu tööle soovitakse asuda või kus parajasti elatakse. See tekitab tööandjal kohe küsimusi – kas inimene on kogemata kandideerinud, pole süvenenud pakutava töökoha asukohta või pole töökohast eriti huvitatud. Ära aja potentsiaalset uut tööandjat segadusse, vaid aita tal aru saada, kas sina võiksid olla uus meeskonnaliige.

Kuidas CV-d üles ehitada?

CV koostamisel võiks hoida ühtset joont ning liikuda uuematest saavutustest ja õpitust varasemateni. Soovides silma paista kümnete või isegi sadade kandidaatide seas, võid kahandada oma võimalusi pääseda järgmisesse vooru üksnes sellega, kui esmasel vaatlusel ei näita sinu CV mingeid kokkupuuteid soovitud ametikohaga. Tegelikkuses oled võibolla esitanud andmed lihtsalt vales järjekorras. Ka võiks töökohad kirja panna kuupõhiselt. Lisades töökoha ja ametinimetuse juurde vaid aastaarve, võib tööandjal tekkida küsimus, kas soovid näiliselt pikendada tegelikke töösuhteid või miks ei soovi näidata täpsemaid ametiaegu. Näiteks kirjutades, et olid ettevõttes tööl aastatel 2014–2015, ent tegelikkuses töötasid vaid aastavahetuse ajal detsembris ja jaanuaris, oled loonud illusiooni kahest tööaastast, mis ei vasta tõele.

Mida teha, kui mul pole palju töökogemust?

Sul ei pruugi olla pikka töökogemust ja see on täiesti arusaadav, olgu põhjuseks noor iga, töö asemel tehtud praktikad, vabatahtlik tegevus või muu maailmaavastamise periood. Need kogemused tasub aga kindlasti CV-s esile tuua. Seljakotiga Kagu-Aasiat avastades ei teinud sa küll üheksast viieni tööd, kuid see-eest andis see eluperiood kogemusi, kuidas kiirelt kohaneda, suhelda inimestega erinevatest kultuuridest, olla iseseisvam ja enesekindlam. Need on mistahes ametikohale kandideerimisel väärtuslikud omadused, seega ära karda neid jagada. Või oled hoopis olnud aktiivne õpilane või tudeng ning vabatahtlikult või projektipõhiselt olnud seotud ürituste läbiviimisega? Taaskord võiks pikaajalise töökogemuse puudumist või vähesust kompenseerida just selliste kogemuste väljatoomisega.

Kuidas saan teiste kandideerijate hulgast silma paista?

Tihti peidavad kandidaadid olulised oskused ja kogemused mahukatesse tekstilõikudesse, kuhu tööandja esmane pilk kindlasti ei lange. Selleks, et tekitada kohe huvi ja jääda meelde, too CV ülemises osas ära peamised oskused ja põhjused, miks just sina peaksid konkreetse ametikoha endale saama. CV on esimene kontakt tööandjaga – kasuta seda võimalust maksimaalselt ära.