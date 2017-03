Kummaline nipp muru hooldamiseks

Ajakirja Men’s Health toimetaja Matt Bean soovitas Today.com saates oma muru eest hoolt kanda õllega. Nimelt sõnas mees, et kui murul on pruunid laigud, siis võib selle põhjuseks olla seen. Seenest lahti saamiseks soovitab mees aga kasutada õlut.

«Natukene õlut tuleks valada pruunile laigule, aga mitte liiga palju, et see kohta päris uputama hakkaks,» sõnas mees. «Ühtlasi toidab õlu muru altpoolt.»