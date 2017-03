Viis tööd, mida vanem generatsioon ei mõista

Nbcnews.com on reastanud viis töökohta, mis vanemale generatsioonile võib tunduda veider, kuid mis on siiski ettevõttele olulised.

Sotsiaalmeedia toimetaja

Sotsiaalmeedia toimetaja roll on kasvatada ja edendada ettevõtte või tootemärgi sotsiaalset kuvandit. See hõlmab endas nii sotsiaalmeedia sisu loomist, reklaamikampaaniatele strateegia leidmist kui ka koostöötamist teiste ettevõtetega. Ülimalt oluline on ka klientidega suhtlemine.

«Sotsiaalmeedia toimetajana oled sina oma ettevõtte hääl ja esimene inimene, kellega inimesed ühendust võtavad läbi sotsiaalmeedia,» sõnas 34-aastane Sprout Social sotsiaalmeedia toimetaja. «Sa tegeled nii kliendi abistamisega, kriiside lahendamisega, kogukonna loomise ja hoidmisega kui ka sisutootmisega. Olenevalt sinu meeskonnast võid sina olla ühtlasi vastutav ka strateegia loomise ja sotsiaalmeedias reklaamimisega.»

Kui mõni klient on ettevõtte peale pahane ja kirjutab neist sotsiaalmeedias halvasti, siis on see töötaja just see, kes peaks probleemi lahendama.

«Kui klient ei ole millegagi rahul, siis pöördub ta enamasti sotsiaalmeedia poole ja jagab seal oma lugu,» sõnas Villacorta. «Mõnikord on muidugi raske unustada, et sotsiaalmeedia toimetaja on lihtsalt vahelüli kliendi ja juhtkonna vahel.»

Sisuturundaja

«Ma ütlesin oma vanematele, et ma töötan sisuturundajana ja nad ei saanud midagi aru,» jagas oma lugu 31-aastane Shayla Price. «Loomulik asi, mida inimesed mõtlevad on see, et ma müün sisu, tegelikult see aga pole nii.» Price töötab ettevõttes B2B sisuturundajana. Tal on üsna suur hulk ettevõtteid, kellele ta sisuturundust teeb mitte ainult kirjutamise, vaid ka digitaalse sisu (nt nagu blogid, videod jne) reklaamimise teel.

«Oluline on selgeks teha ettevõtte olemus ja uurida, millised nendele sobivad teemad võiksid ka klientidele meeldida. Sisu on see, mis aitab ettevõttel oma klientidega paremini läbi saada ja seeläbi ka müüginumbreid tõsta.» sõnas Price.

Sisuturundajatel peab olema ka kogemusi otsingumootoritega. See tähendab, et nad peavad oskama teha ettevõtte veebilehe võimalikult paljude otsingusõnadega leitavaks, sest tänapäeval leiab suurem osa kliente oma teenusepakkuja otsingumootori kaudu.

Kommunikatsioonijuht

Kommunikatsioonijuhi ja sotsiaalmeedia töötaja tööd võivad küll mingil määral sarnaneda, kuid on tegelikult siiski erinevad.

«Kommunikatsioonijuhi töö on olla vahelüli klientide, potentsiaalsete klientide ja juhtkonna vahel. Nad kuulavad ja uurivad, mis muutusi tuleks ettevõttel teha, et müügitulu kasvatada,» sõnas ettevõtte Ready Set Rocket asutaja Alex Lirtsman. «Kui sihtgrupp on nooremad inimesed, siis on raske teada, mida nad soovivad, juhul kui sa ise pole enam noor.»

Roster Teethi sotsiaalmeedia ja kommunikatsioonijuht 28-aastane Barbara Dunkelman vastutab ettevõtte maine ja kuvandi eest. Tema töö hõlmab ürituste korraldamist, aga ühtlasi ka ürituste korraldamise ja igapäevatöö kulisside taguse näitamist. «See on küll unistuste töö, sest auditoorium on nii suur, kuid väga suur vastutus on neile peaaegu iga päev midagi pakkuda ja neid kursis hoida.»