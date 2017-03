Restoranikülastaja leidis toidu seest hambad

Facebooki kasutaja Courtney Aguilar postitas pildi sotsiaalmeediasse pärast seda, kui oli oma barbacoa taco vahelt leidnud kummalise objekti, mis meenutas hambaid.

«See hetk, kui tellid barbacoa taco'd aga saad hambad hoopis,» kirjutas Aguilar pildi juurde. Ei läinud kaua aega, kui pilt hakkas üle sotsiaalmeedia levima.

Restoran vastas oma Facebooki lehel: «El Rinco (restoran–toim) on teadlik olukorrast. Barbacoa on üks väheseid koostisosi, mis me ostame valmistoiduna sisse veterinaarameti kinnitatud tootjalt. Enam me sealt ei osta.»

«Barbacoa on liha, mis on valmistatud enamasti lehma peast või põskedest,» seisis nende postituses.

See pilt on aga Facebooki kasutajad kihama ajanud. «See on rõve. Kuidas saab sellist asja taco valmistamisel mitte märgata?» küsis üks kasutaja. Osa kasutajaid astus restorani kaitseks välja, nad leidsid, et hambad näevad välja nagu veise huulte juures olev liha.

Restoran ise on teada andnud, et nad on alustanud tegevust, et midagi sellist enam ei korduks.

«Restoran on otsustanud lõpetada barbacoa müümise, kuni saame uue tootja,» seisis nende postituses. «Me palume oma kliendilt vabandust ja tänada neid kliente, kes on aidanud meil üle 26 aasta tegutseda.»