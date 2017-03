Toidulisandite koostisosad, mis võivad põhjustada tõsiseid tervisehädasid

Tarbijaportaal Consumer Reports koostas koostöös tunnustatud arstide ning sõltumatute toitumisteadlastega nimekirja levinud toidulisandite koostisosadest, mis võivad tervisele hoopis kahjulikuks osutuda.

Peamised riskid on seotud näiteks organikahjustuste, vähi tekke ja südamehaigustega. Nende ohtude raskusaste sõltub suuresti sellest, milline on inimese tervislik seisund ning kui palju on ta ainega kokku puutunud. Samuti võib toidulisand ohtlikult reageerida mõne igapäevaselt tarvitatava ravimiga.

Eksperdid on ühel nõul, et ükski neist koostisainetest või ravimtaimede ekstraktidest ei oma nii head mõju tervisele, et seda peaks riske eirates sageli tarvitama.