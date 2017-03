British Airways alustab homsest otselendudega Tallinna ja Londoni vahel

British Airwaysi Põhjamaade ja Baltimaade võtmekliendihalduri Satu Kalajaineni sõnul on British Airwaysil väga hea meel uue lennuliini avamise üle. «Oleme veendunud, et uue liini võtavad omaks nii tallinlased kui ka siin elavad välismaalased, sest nüüdsest avaneb võimalus lennata otse Heathrow lennujaama ning sealt edasi 209 sihtkohta üle maailma,» märkis Kalajainen. «Eesti paistab Suurbritannias silma oma särava restoranimelu ning ainulaadse kultuuri ja looduse koosluse poolest, seetõttu usume, et ka paljud Suurbritannia turistid leiavad oma tee Tallinnasse nautima teistsugust linnaseiklust,» lisas Kalajainen.

Edasi-tagasi lennupiletite hinnad Tallinn-London marsruudil algavad 130 eurost inimese kohta. Lennud toimuvad suveperioodil kaks korda nädalas. Teisipäeviti väljub lend Londonist kell 8 hommikul ja Tallinnast kell 13:55, laupäeviti väljub lend Londonist kell 15.45 ja Tallinnast kell 21.35. Heathrow lennujaam asub Londoni kesklinnast metroosõidu kaugusel.