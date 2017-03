Kuus asja, mille pealt saad toidupoes kokku hoida

Selleks, et aga toidupoes käies raha kokku hoida, tasub ostelda teadlikult. Kui mõned inimesed vaatavad ja otsivad soodushindu, siis tegelikult on tooteid, mille võiks ostunimekirjast üldse maha tõmmata, et raha kokku hoida.

Tarbijanõustaja Andrea Worochi sõnul võivad mõned tooted supermarketites maksta hulga rohkem, kuna neil on üüratu juurdehindlus.

Üheks neist võib pidada ka valmislõigatud õuna-ja ananassiviile. Mugavus on see, mis maksab ja paljud inimesed ostavad ettevalmistatud juurvilju või puuvilju. Näiteks ka beebiporgandid, mis on kohe söömiseks mõeldud. Tavaliste mullaste porgandite puhul tuleks neid kõigepealt pesta ja siis veel koorida. Sellised tooted aga maksavad mitu korda rohkem ja selleks, et raha kokku hoida, on mõistlikum nad poodi jätta.

See sama kehtib ka pakendatud liha kohta. Kui ostad kohe praadimisvalmis kotlette, selle asemel, et neid ise teha, kaotad kindlasti rahas.

Worochi sõnul on supermarketites müügil olevatel vürtsidel pea sajaprotsendine juurdehindlus. Ta soovitab vürtse osta turult või looduspoodidest.

Toodete väiksemad portsjonid maksavad üldjuhul rohkem kui suur pakk seda toodet. Näiteks väike pakk pähkleid võib olla tervelt 30 protsenti kallima kilohinnaga kui suur pakk pähkleid.

Kuid see pole ainult toit, mille pealt saaks toidupoes käies kokku hoida. Supermarketid on annavad inimestele võimaluse osta pea kõike mis vaja, ühest kohast.

Ka patareisid. Worochi sõnul on patareid klassikaline impulssost, sest nad on tavaliselt paigutatud kassade juurde, kus klient enam ei mõtle raha kokkuhoiust. Selle asemel, et patareisid toidupoest osta, soovitab Worochi seda teha veebipoest.

Viimasena soovitab Worochi vältida hügieenitoodete, näiteks nagu deodorant, šampoon või kosmeetika, ostmist toidupoest. Ta soovitab neid tooteid osta apteekidest.