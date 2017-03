Pildid: British Airways loodab Eestisse meelitada kultuurseid britte

British Airwaysi Põhjamaade ja Baltimaade võtmekliendihaldur Satu Kalajainen ütles Postimehele, et Eestis nähakse suurt potentsiaali ning oli aeg ka siinne turg vallutada, kui sel kevadel avati Euroopas teisigi uusi lennuliine. British Airways hakkab Tallinna ja Londoni vahel lendama teisipäeviti ja laupäeviti ning on esialgu mõeldud suviseks lennuliiniks, ent Kalajaineni sõnul pole probleemi selle pikendamisega, kui liin osutub edukaks.

Tallinna Lennujaama turundusdirektori Eero Pärgmäe sõnul oli British Airwaysi avalennu saabumine kauaoodatud hetk. «Peale pikki läbirääkimisi ning tegusat ettevalmistusperioodi oli meil väga hea meel tervitada teisipäeval kell 12.55 Tallinnas maandunud British Airwaysi sinipunavalges rüüs Airbus A321 lennukit,» sõnas ta.

Pärgmäe sõnul peeti konkreetseid läbirääkimisi lennufirmaga umbes pool aastat ning koheselt hakati arutama sisulisi detaile, kuidas liin töötaks ning kuidas suudetaks seda müüa. Praeguse seisuga on esimene piletimüük olnud hea ning uuest liinist loodetakse suurt edu. Ootuste kohaselt võiks lennufirma uuel aastal suurendada väljumiste arvu nädalas kolme või neljani ning eesmärgiks on jõuda aastaringse lennuliinini.

«Mida koostöös EASiga väga vaatasime, oli see, et British Airwaysi kliendibaas on meeletu, peaaegu sada miljonit inimest. Nende kliendibaasis leidub kindlasti neid inimesi, kes tulevad Eestisse ka looduse ja kultuuri pärast, jäävad kauemaks ja on valmis siin ennast hästi tundma ja raha kulutama,» tutvustas Pärgmäe liini eesmärki, milleks on turismi edendamine. Kui ka eestlastel on mugav Londoni kesklinnale lähedalasuvasse lennujaama lennata, siis lisaks sellele on lootust saada Eestisse uus sihtgrupp inimesi.

British Airwaysi Eestisse meelitamine sündis koostöös lennujaama, EASi ning Briti saatkonna ja Eesti saatkonnaga Londonis. EASi turismiarenduskeskuse direktor Tarmo Mutso lisas, et Suurbritannia ja eriti London on Eesti turismisektori jaoks ülioluline sihtturg nii puhkuse- kui ärireisija seisukohast. Samuti püütakse koostööga jätkata Eestisse uute liinide lansseerimise osas, mille tõenäosus võib ühise pakkumisega samuti kasvada.

Suurbritannia saatkonna asejuhi Kathryn Lindsay sõnul on ka saatkonnal British Airwaysi tuleku üle väga hea meel. «See on käegakatsutav sümbol kahe riigi vahel valitsevatest lähedastest suhetest. Soovime British Airwaysile ning Tallinna Lennujaamale palju edu koostöös ning loodame väga, et see partnerlus areneks ning eestlastel ja brittidel oleks veelgi lihtsam ajada ühist äri, jagada ideid ning nautida teineteise kultuurilist pärandit,» sõnas ta.

British Airways lendab suveperioodil Tallinnasse kahel päeval nädalas. Teisipäeviti väljub lend Londonist kell kaheksa hommikul ja Tallinnast kell 13:55, laupäeviti väljub lend Londonist kell 15.45 ja Tallinnast kell 21.35. Heathrow lennujaam asub Londoni kesklinnast umbes 15-minutilise metroosõidu kaugusel, samas kui teistest lennujaamadest (Gatwick, Standsted) võib sõit kesklinna võtta aega üle tunni.

British Airwaysiga saab lennata Londonist rohkem kui 220 sihtkohta. London on Tallinna Lennujaama reisijate jaoks üks peamiseid sihtkohti Euroopas, aastane reisijate arv nii otse- kui jätkulendudega ulatub 150 tuhande reisijani.