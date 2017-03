94-aastane McDonald'si töötaja väldib pensionileminekut

Eakas naine tähistas tänavu koos oma lojaalsete klientidega Evansville’is Indianas asuvas McDonald’sis oma 44. täitunud tööaastat. Kuigi Maureri enda neli last on juba pensionil, rääkis eakas ja elurõõmus naine, et just töö on põhjus, mis teda hommikuti maast lahti ajab, kirjutab Business Insider.

«Ma ei saa loobuda ja pensionile minna. Inimesed tööl on nii toredad,» ütles ta. Maurer töötab hommikuses vahetuses reedeti ja laupäeviti, mis näeb ette kell kolm hommikul ärkamist ning kella viieks tööle saabumist. Kuna varahommikuti pakub McDonald’s spetsiaalset hommikusööki, on kliendid armastama hakanud just Maureri valmistatud kaerahelbeputru.

Maurer lisas, et on jäänud just klienditeeninduse poolele, kuna tahab inimestega suhelda ja vahetus kontaktis olla – seepärast pole temast ka saanud näiteks restorani juhatajat, kes puutuks klientidega harvem kokku.

Samuti on ta oma käe all praktiseerivatele õpilastele alati sõnad peale lugenud, et kunagi ei tohi kliendile serveerida toitu, mida teenindaja ise süüa ei sooviks. Kui burger või friikartulid tunduvad vanaks või kõvaks läinud, siis ei tohiks neid klientidele müüa.

Ka vabadel päevadel ei hoia naine alati kiirtoidukohast eemale. Tema lemmikuks on McDonald’si kalapihviga burger, mida ta aegajalt seal nosimas käib.