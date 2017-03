Viis moodsat kuluartiklit, mida inimesed 80ndatel ei osanud uneski näha

Toonane moodsam tehnika oli 80ndatel juba välja töötamisel, ent polnud veel jõudnud massidesse. Mobiiltelefonid olid väikse kohvri mõõtu ning arvutid suured, kohmakad ja aeglased. Kas elu oli tol ajal odavam, jääb igaühe enda otsustada, ent Simple Dollar rahablogi reastas viis kuluallikat, millest inimesed ei näinud tol ajal veel undki või olid need väga soodsad, kuid on täna muutunud peaaegu asendamatuks.

Mobiiltelefon. Esimesed mobiiltelefonid toodeti 70ndatel, kuid suurema hulga inimeste kätte jõudsid need alles 90ndatel. Siis olid need kohmakad ja raskesti kasutatavad, kuid samas võrdlemisi haruldane kaup, millega teiste ees uhkustada. Täna on aga telefonid nutika puutetundliku ekraani ja lugematute funktsioonidega, asendades sisuliselt nii arvutit kui telekat. Mida moodsam on telefon, seda rohkem raha tuleb selle eest aga välja käia.

Internetiühendus. Arvuti ega internet ei saanud inimestele kättesaadavaks enne 90ndaid ning oli tegelikult isegi kuni 21. sajandi alguseni pigem eksklusiivne teenus. See on ka oluline põhjus, miks 80-90ndate lapsed nii palju väljas mängisid ja omavahel näost näkku suhtlesid. Siis polnud veel Facebooki, Twitterit ega Instagrami, mis on täna inimeste elu oluliseks osaks muutunud. Samuti on internetiühendust aastatega aina täiustatud ja kiiremaks muudetud, mis on ühtlasi kasvatanud ka inimeste internetiarveid.

Televisioon/suur valik telekanaleid. Paljudes majapidamistes polnud televiisorit veel 90ndatelgi, rääkimata kaabeltelevisioonist. Täna on aga televisiooniteenus tohutu arenguhüppe teinud, kanalite arv on mitmekordistunud, lisaks on olemas järelvaatamise ja salvestamise teenused.

Raadio. Kui kasvasid üles 80ndatel, siis tead, et raadio oli võimas vahend. Toona polnud võimalik ettegi kujutada, et laulu saaks salvestada mõnel muul viisil kui raadiost ise lindistades. Kui keegi oleks 80ndate lapsele öelnud, et ükskord peab ta hakkama muusika kuulamise eest maksma nagu täna tehakse näiteks Spotify teenusega, oleks see inimene välja naerdud.

Jõusaali liikmemaks, spordi- ja tervisealased teenused. Jõusaalid hakkasidki tegelikult populaarsust koguma 80ndatest alates, kuid ei olnud mõeldav, et nende eest küsitakse hingehinda nagu täna mõnes spordiklubis. Sellest ajast saati tõusid orbiidile ka treeningvideod, näiteks «Jane Fonda treeningud» (1982), mida toona näidati küll VHS-kassetil, ent täna on need kolinud siiski veebi. Kahtlemata ei osanud ka 80ndate inimesed ette kujutada, et peaksid raha maksma selle eest, et keegi koostaks neile toitumis- ja treeningkava.