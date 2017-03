Saarlased tulevad turule uute kasemahlajookidega

«Esimesed tootenäidised on valmis,» ütles Saarte Häälele Öselstuff OÜ juht Ardon Kaerma, kelle sõnul on tootearenduse tulemusel valminud viie karastusjoogi retseptid.

Kui klassikaline hapendatud kasemahl tuleb müüki sel suvel, siis aroonia-, ingveri-pohla ja astelpaju-lisandiga ning kasemahla-mojito kauplustesse jõudmise aeg on esialgu veel lahtine.

Kasemahl on vähemalt esialgu varutud Lõuna-Eestist, kuna Saaremaal polnud võtta ühtki mahesertifikaadiga mahlakogujat. «Suund on saada tooraine Saaremaalt ja kui siin leidub keegi ettevõtlik, kellel on suur kasemets ja oleks huvi, siis on see igati tervitatav,» rääkis Kaerma.

Ettevõtte äriplaani järgmine etapp on teha kampaania ühisrahastusplatvormis Kickstarter, millega tullakse avalikkuse ette 3. aprillil. «Sellega soovime esiteks katta olemasolevate tellimustega seotud kulusid ning teiseks koguda kaubamärgile ja tootele tuntust rahvusvahelistel turgudel,» selgitas Kaerma.

Huvilisel on võimalik tootmisprojekti rahaliselt panustada ja saada vastutasuks auhindu (kasevihad ja -seebid) või ekskursioon Saaremaale, kus toimub kasemahla näidisvõtmine.