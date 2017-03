Meeldetuletus: reedel aegub 190 000 euro eest kasutamata boonuspunkte

Möödunud aastal kogutud ligi 3,5 miljoni euroni ulatunud boonustest on veel kasutamata umbes 190 000 eurot.

«Kliendid on seni kogutud Aitäh boonusraha väga aktiivselt kasutanud. Loodame, et hiljemalt sel reedel kasutavad möödunud aastal teenitud boonuseid ka kõik need kliendid, kes pole veel jõudnud seda teha,» ütles Maxima Eesti avalike suhete juht Katja Ljubobratets.

Aitäh kaardile koguneb ostusummalt üks protsent rahalist boonust iga kord ostu tasumisel kliendikaarti esitades.

Maxima Eesti avalike suhete juhi sõnul piisab kogutud boonuste kasutamiseks kaardiomanikul sellest, et juba järgmisel ostul kassapidajale sellealast soovi avaldada. «Nii kogutud kui kasutatud boonuste summad kajastuvad igal ostutšekil eraldi ridadena,» kirjeldas Ljubobratets seda, kuidas klient saab enne märtsikuu lõppu kontrollida ja kasutada oma boonusraha jääki.

Kogutud boonuste arvelt saab tasuda 99 protsendi ulatuses ostu maksumusest. Ühe kalendriaasta jooksul kogutud boonuseid saab kasutada järgmise kalendriaasta 31. märtsini.