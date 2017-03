Rehvivahetushooaja põhiteema on sõiduautorehvide äraandmine

«Ragn-Sells on valmis vanarehve vastu võtma kõigilt, kes soovivad need ära anda ja tagame, et kõik rehvid saavad nõuetekohaselt käideldud. Võtame rehve vastu hinnaga 0,25 senti kilogrammi kohta ehk ühe sõiduauto rehvi kohta teeb see keskmiselt 2,5 eurot. Rehve saavad üle anda nii eraisikud kui ettevõtted ja seda meie tegevuskohtades Tallinnas, Tartus ja Paikusel Pärnumaal,» ütles Ragn-Sells ASi turundus- ja kommunikatsioonijuht Rainer Pesti presstiteates.

Tema sõnul on rehvivahetushooajal valdavalt teemaks sõiduautorehvide äraandmine, aga Ragn-Sells võtab vastu ka suuremaid, näiteks veokite ja traktorite rehve ja lisaks väljastab Ragn-Sells rehvifirmadele ka taaskasutustõendi.

Möödunud aasta lõpus tuli ilmsiks, et Eestis tegutsevad rehviorganisatsioonid olid omavahelises konkurentsisõjas rehve kogunud hinna eest, millega nad ei olnud suutelised rehve nõuetekohaselt käitlema. Selle asemel veeti Eesti eri piirkondadesse 21 000 tonni vanarehve.

Ragn-Sells lõpetas hiljuti rehviorganisatsioonidest Raadile maha jäetud 1635 tonni rehvide taaskasutusse suunamisega. Riik eraldas taaskasutusorganisatsioonide poolt Eesti loodusesse jäetud vanarehvihunnikute kõrvaldamiseks 300 000 eurot, mille eest sai käidelda nimetatud Raadil paiknevad 1635 tonni rehve. Kokku ootab Raadil käitlust ligikaudu 12 000 tonni vanarehve.