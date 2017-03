Neli soovitust rehvivahetajatele

Goodyeari Eesti esindaja Risto Kivisikk jagab rehvivahetajatele paar olulisemat soovitust lähenevaks rehvivahetuskuuks.

Vaheta rehvid õigeaegselt

Kuigi ametlikult võib suverehvidega sõita alates 1. märtsist, tasub Kivisiku sõnul oodata rehvivahetusega seni, kuni ilma- ja teeolud on piisavalt kevadised ja suverehvidele ka tegelikkuses vastavad. «Eestis võib veel aprilli alguseski tulla öökülmasid ning varahommikustel teedel esineda jäidet. On ilmselge, et madalate temperatuuride, lumise-lörtsise ilma ja jäiste teede korral on talverehvidega oluliselt ohutum sõita,» sõnas mees.

Kivisikk soovitab oodata suverehvide allapanekuga seni, kuni keskmine õhutemperatuur on tõusnud vähemalt 7 plusskraadini. «Sellise temperatuuriga saab olla kindlam, et kevadine ilm jääb püsima ning suverehvidega on ohutu sõita,» kommenteeris Kivisikk.

Eelista kogemustega rehvitöökoda

Kuigi kõrghooajal võib heas rehvitöökojas vaba aega rehvivahetuseks oodata üsna kaua, ei tasu sellisel hetkel siiski kvaliteeti kiirusele ohvriks tuua. «Mitmetes nn ühe-mehe-rehvitöökodades ei pruugi olla vajalikke töövahendeid kõikide eritüüpi rehvide jaoks – näiteks tühjenemiskindlate rehvide vahetamiseks. Ebakvaliteetse rehvivahetuse käigus aga võivad vigastada saada nii rehvid kui veljed, eriti suur oht on vigastada suurema velje läbimõõduga ja madala profiiliga rehve. Nii võib esialgne sääst osutuda pikemas plaanis hoopis kallimaks, sest valesti või vigaselt paigaldatud rehv võib halvimal juhul kaasa tuua ohtliku olukorra liikluses. Ebakvaliteetse paigalduse käigus vigastatud rehvi asemel uue soetamine nullib ka loodetud rahalise kokkuhoiu,» lisas Kivisikk.

Hoolda rehve regulaarselt

Rehvide regulaarne hooldamine pikendab nende eluiga ning tagab ka paremad eeldused turvaliseks sõiduks. «Pärast igat rehvivahetust tuleks mõõta rehvirõhku, et see vastaks sõiduki tootja soovitustele. Seda tuleks teha ka pärast suverehvide allapanekut. Liiga madal või liiga kõrge rehvirõhk mõjutab sõidumugavust, auto juhitavust, kulutab rehve ning võib suurendada auto kütusekulu. Soovitatav on kontrollida rehvirõhku lisaks iga kahe nädala tagant ning kindlasti ka enne pikemat sõitu,» rõhutas Kivisikk.

Õige hoiustamine pikendab rehvi eluiga

Selleks, et talverehvid oleks kasutuskõlbulikud ka järgmisel hooajal, soovitab Kivisikk need enne pikemale suvepuhkusele saatmist puhastada korralikult porist ja soolast, lasta kuivada ning seejärel pakendada tolmu eest kaitsvasse kilesse ja panna hoiule kuiva ning jahedasse ruumi, kus rehvid on kaitstud otsese päikesevalguse eest. «Rehvide ladustamisel tasub arvesse võtta, et ilma velgedeta rehvid tuleb hoiustada püstises, velgedel rehvid aga horisontaalses asendis,» lisab Kivisikk.