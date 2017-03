KitKati suhkrutalgud on ajanud magusasõbrad marru

Vähema suhkruga KitKat on aga Austraalias vallandanud liikumise, kus magusasõbrad nõuavad, et šokolaadibatoon säilitaks oma vana retsepti.

Kui tavaline KitKat sisaldab 213 kalorit, siis uue retseptiga KitKatis on 209 kalorit.

Kuigi šokolaadibatoone tootev ettevõte Nestle lubas, et suhkruvahendamine ei muuda maitset, ei ole fännid sellega nõus.

Üks austraallasest fänn ütles: «Kui maitse peaks muutuma, Nestle, siis ärge oodake, et me ostmist jätkame. Lõpetage sekkumine. Me otsustame ise, kui palju suhkrut me sisse süüa tahame, mitte teie.»

Kuu alguses teatas Nestle, et kavatseb vähendada 2018. aastaks oma toodetes suhkrut kümne protsendi võrra.

Suurbritannia Nestle tegevjuhi Fiona Kendricki sõnul oli klientide esimene reaktsioon suhkru vähendamisele koguse ja maitse küsimus. «Esimene, mis nad teada tahtsid, oli see, kas me teeme tooted väiksemaks või kas nad hakkavad maitsema teistmoodi?» sõnas naine.

«Ma kinnitan, et tooted jäävad samasse suurusesse, mis nad praegu on ja ka maitse on sama hea, kui ta siiani on olnud,» rääkis Kendrick.