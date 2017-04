Vaata, mida armastavad eestlased toidukulleriga enim tellida

Toidukullereid on viimastel aastatel Eesti turule tulnud nagu seeni pärast vihma. Tihe konkurents on toonud ka toidutellimise hinnad üsna madalale, mistõttu on teenus järjest populaarsem.

Pea igal restoranil on leping ühe või lausa mitme toidukulleriga, et kliendid saaksid sooja restorani toitu nautida ka kodus. Millised on aga erinevate toidukullerite klientide lemmikroad või restoranid?

Tallinnasse eelmisel aastal tulnud Soome ettevõte Wolt on pealinnas tegutsenud küll vaid kaheksa kuud, kuid juba on selgelt välja joonistunud klientide lemmikud.

Wolt kasutajate lemmikkomboks on Wok to Wok toidukohast pärit munanuudlid kana, shampinjonide, Hongkong’i magushapu kastme, praetud sibula ja munaga. Teisel kohal on Gotsu restoranis valminud frititud kana küüslaugu-tšillikastmes. Kolmas koht kuulub söögikoha Toit’s City valmistatud suitsusele peekoniburgerile.

Woldi esikümnes kureerivad burgerid ja kana. Sekka on mahtunud ka üks pitsakoht.

2011. aastal TapTenderi nime all alustanud toidukuller kannab täna nime Takeout. Konkreetsete toodete kohta nad statistikat küll ei tee, kuid nende klientidelgi on välja kujunenud oma kindlad eelistused.

Kõige enam armastavad Takeouti kliendid itaaliapäraseid pitsasid. «Tellitavate pitsade arvu saab mõõta tuhendetes,» kinnitab Takeout juhatuse liige Erki Põldma pitsade populaarsust. Teisena lähevad klientidele peale aasia toidud ja kolmandale kohale platseeruvad sushid.

Takeout klientide esikuue sisse mahuvad veel mehhiko, gluteiinivabad ja vegan toidud. «Grill, BBQ ja burgerid ei ole meil väga teema. Võibolla mujal,» sõnas Põldma.

Kaks ja pool aastat tagasi alustas Tartus tegevust kodumaine TelliToit. 2016. aasta jaanuaris hakati toitu vedama ka Pärnus ja sama aasta oktoobris laienes ettevõtte Tallinna, seega saab toidukuller välja tuua kolme linna lemmikud.

Tallinnas armastavad TelliToit kliendid enim pitsat, sellele järgneb sushi. Kolmandale kohale platseeruvad erinevad praed ja salatid ning neljandas koht läheb aasia toidule. Mis tallinlastel neljandaks jäi, on Tartu inimestel jällegi esimene - Tartus tellitakse koju kõige rohkem aasia toite, teisel kohal on sushi, kolmandal pitsa ja neljandal erinevad praed ja salatid. Pärnu inimesed kasutavad toidukullerit kõige enam aga just nimelt erinevate praadide ja salatite tellimiseks. Teisele kohale jääb ka neil sushi, kolmas on aasia toit ja neljas pitsa.