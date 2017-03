Rimi müüs Kuressaare Säästumarketi hoone uuele ostjale maha

«Paraku pole meil õigust selle kohta rohkem infot avaldada, kuna ostja soovib seda teha õige pea ise,» jättis Rimi Eesti Food AS-i pressiesindaja Katrin Bats omaniku nime nimetamata, hoides kiivalt kinni lepingus sätestatud konfidentsiaalsusnõudest, vahendab Meie Maa.

Ta lisas, et tegemist on Eestis tuntud ja väärika ettevõttega, keda on Saaremaa meediaväljaannete huvist teavitatud.

Bats möönis, et sellistes tehingutes välditakse samas sektoris tegutsevaid konkurente, mis kinnitab Saaremaa tarbijate ühistu (STÜ) juhatuse esimehe Kalle Koovi ütlust, et hoone ostu-müügi läbirääkimised STÜ ja Rimi Eesti Food AS-i vahel mõni aeg tagasi luhtusid.

Batsi sõnul tegid hoone ostmiseks pakkumise kokku kolm ettevõtet, kellest kahel oli sedavõrd suur huvi, et hoone läks enampakkumisele.