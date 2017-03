Valitsuse uus seadus tundub pürotehnika edasimüüjaile narrimisena

Eelnõu kohaselt saab edaspidi kõige võimsamat, ehk F3 kategooria ilutulestikku osta alates 18. eluaastast, senini on vanusepiiriks 21. Lisaks ei pea müüja enam F3 kategooria müügitehingut registreerima, teatas riigikantselei.

Eraisikutele seatakse kodus hoitava pürotehniliste toodete maksimaalse koguse piir. Eelnõu kohaselt on selleks summaarselt 20 kilogrammi pürotehnilisi tooteid. Kehtivas õiguses ei olnud määratletud pürotehniliste toodete koguseid, mida eraisik võis eritingimusi täitmata hoiustada.

Ilutulestiku keskuse Arnika juhi Eduard Tani sõnul on uus seadus kahepalgeline. «20 kilo on piisav ja mitte piisav,» sõnas mees ja lisas, et kui need, kes soovivad aasta lõpus osta üks kuni kolm patareid, siis nende kaal jääb küll kuni kolme kilo juurde, kuid need, kes tahavad oma taluhoones või hoopis mõisas teha suuremat etteastet, nende tegutsemisvabadust piiratakse.

«Seaduse seletuskirjas tuuakse näitena kortermaja korterit, aga karistada saavad selle eest ka teised, näiteks need, kes hoiavad ilutulestikku oma eramaja garaažis või mõisa aidas,» selgitas mees.

Pürotehnika ohtlikkust hinnatakse vastava kategooria suuruse järgi. «Uue CE standarditega on lubatud maksimaalne kogus pürotehnikat tootes kuni 4 kg. Seega võib kõige suuremaid tooteid inimene kodus hoida ainult kuni 5 tk,» märkis Tani.

Ühtlasi tõi mees välja, et uus seadus on segadust tekitav. «Kemikaaliseaduses on toodud ohtlike ainete alammäärad ja mida võivad siis inimesed kus iganes vabalt hoida ja nüüd siis lõhkematerjaliseadus üritab sisse viia erinevust, kus ühes seaduses on öeldud suurem kogus ja teises väiksem,» selgitas mees ja pakkus välja, et pigem üritatakse tegelda nn musta müügi piiramisega läbi lubatud hoiustamiskoguse vähendamise. Kuid kas see on ikka kõige õigem tee ja tulem, teab ehk seaduseandja paremini seletada?»

«Inimesena on väga raske seadustest arusaadavust säilitada olukorras, kus üks seadus räägib üht ja teine risti vastupidist ning kus 101 riigikogu inimest neid iga päev muudavad,» sõnas Tani.

Uue seadusega sätestatakse samuti ka seda, et relvapood võib hoida kuni 50 kilogrammi püssirohtu ilma erinõudeid järgimata. Kehtivas õiguses piirkogust kirjas ei ole.

Seadus on planeeritud jõustuma 4. juulil 2017. See jõustumisaeg on seotud ELi pürotehniliste toodete direktiivi 2013/29/EL üleminekuaja lõpuga.