Seitse kavalat nippi, kuidas riknemise äärel toit ära tarbida

Toidupoes saab raha kokku hoida, kui käid seal täis kõhuga, võtad kaasa ostunimekirja ning jälgid ühtaegu sooduskampaaniaid kui ka toodete kilohindu. Küll aga peaks samamoodi jälgima, mis toimub kodus ehk kas kõik värsked toiduained saavad maksimaalselt ära kasutatud. Seda tehes vähenevad ka kulutused toidule, sest sisuliselt viskad neile kulunud raha siis minema, kui vanaks läinud tooted prügikasti loobid.

Rahablogi The Simple Dollar pakub välja kaheksa võimalust, kuidas toiduained kiiresti ja vahetult enne riknemist ära kasutada, et neid ei peaks minema viskama. Soovitused on mõeldud ennekõike nende viljade kohta, mis pole veel mädanema ega hallitama läinud.

Tee suppi. Nii saad kiiresti külmkappi tühjendada, kallates supipotti nii köögiviljad kui ka näiteks lihajäägid. Samuti tasub supiteoks valmistuda – kui märkad, et mistahes köögivili hakkab vanaks minema, pese see ära, lõika viiludeks ning pane sügavkülma. Nii väheneb äravisatava toidu kogus ning samas suureneb valik, mida saad ühel hetkel korraga panna supi või vormiroa sisse.

Küpseta. Vanaksmineva suvikõrvitsa, porgandi, banaani jm saad ära kasutada näiteks muffini- või leivatainas – banaan teeb küpsetise magusamaks, juurvili mahlasemaks ja tervislikumaks.

Valmista smuuti. Ka see on eriti lihtne ja kiire viis, kuidas ühtaegu kõik puuviljavarud ära kasutada ja miks mitte sekka lisada ka juurvilju ja piimatooteid. Ka smuutimaterjali võib enne aegumist külmutada ja hiljem lisada smuutikuubikuid näiteks maitsevee sisse – võimalusi on lõputult.

Hakka kompostima. Kui oma aianurk olemas ja taaskasutus on meelepärane, siis alusta komposti tootmisega. Nii saad vanad puu- ja juurviljad lagunema panna ning ühel hetkel võib neist valmida toitaineterikas kompost uutele viljadele.

Pressi mahla. Pehmematest puuviljadest saab seda üsna hõlpsasti teha ja juua vitamiinirikast jooki, kuhu pole suhkruid lisatud.

Külmuta. Õunad, pirnid ja marjad kipuvad kergesti riknema, mistõttu hoia neil juba aegsasti silma peal. Enne riknemist pese need üle ja külmuta hilisemaks tarbimiseks, kui tead, et ei jõua kõiki neid praegu ära süüa.

Hangi toidukuivati. Kui reaalne vajadus selle järgi on olemas ning kuivatatud puu- ja juurviljad perele maitsevad, siiski miks mitte võtta toidujäätmete vähendamiseks kasutusse toidukuivati. Sellega saad valmistada maitsvaid vahepalasid näiteks banaanidest ja õuntest.