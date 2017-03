Ekspert õpetab, millal on parim aeg palgalisa küsimiseks

«Paljud ei taipa, et parim aeg palgaläbirääkimisteks on uue töökoha saamisel. Neil juhtudel ollakse nii põnevil pakutava töö osas ning unustatakse, et tegelikult võib ka palka juurde küsida ning oleme selleks just heas positsioonis. Kuna firma tahab kandidaati värvata, siis tasub viimasel veel rõhutada oma unikaalseid oskusi ja kogemusi, et kaubelda välja ka pakutust suurem palk,» kirjeldas Bera Business Insideris.

Ta kirjeldas oma esimest kogemust, mil tööandja võis isegi oodata palgaläbirääkimisi, ent ta ei taibanud seda ning tegi saatusliku vea. «Mulle tehti kohe alguses hea pakkumine ning noorena tundus mulle, nagu oleksin loteriiga võitnud. Arvasin, et see ongi suurim rahasumma, mille aastas teenida võin – olin alles 23 ning ütlesin kiirelt jah, olles väga elevil,» rääkis Bera.

Kuna palgapakkumine tehti aga majandusbuumi kõrghetkel, siis ei läinud enam kaua aega, kui saabus krahh ning palgad kärbiti järgmiste aastate vältel tunduvalt madalamaks.

«Vahetasin järgmiste aastate jooksul veel töökohti ning püüdsin palka juurde kaubelda, kuid kehva majandusolukorra tõttu polnud see alati võimalik. Viimaks sain oodatud palgatõusu, kuid selle eest ei makstud minu tervisekindlustusmakseid. Samas hiljem teenisin aastaga sama palga mis karjääri alguses viie aastaga, sest ei küsinud toona palka juurde,» kirjeldas Bera oma kogemust, millest ta palju õppis.