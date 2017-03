Viis põnevat toiduainet, mida sel kevadel grillida

Toiduportaal Bravo annab välihooaja eel viis trendikat soovitust, milliseid toiduaineid tasub proovida grillitult.

Salatilised. Grillitud lehtsalat, lehtkapsas või Rooma salat teeb toorsalati hoopis põnevamaks. Grillimiseks võta tugev salatileht ning lõika see neljaks. Piserda üle oliiviõliga ja grilli mõõdukal kuumusel. Kui salat on pruunistunud, on see söömiseks valmis.

Austrid ja karbid. Pane austrid ja karbid tulisele grillile ning lase neil küpseda senikaua, kui nende kestad avanevad – austritel peaks see aega võtma kuni paar minutit, karpidel veidi rohkem.

Leib/sai. Mis saaks olla parem kui krõbe ja soe leib või sai, millele lisada veel midagi otse grillilt tulnut? Näiteks bruschetta valmistamiseks piserda sai kergelt üle oliiviõliga ning grilli mõõdukal kuumusel. Mõlemale poolele peaks piisama minutist. Tulemuseks on krõbe saiake, mida on maitsev süüa näiteks koos pesto, tomati ja juustuga.

Grillitud banaan. Foto: Panthermedia / Daniel Reiter

Banaan. Banaanid on ideaalsed grillimiseks, sest neil on tugev konsistents ning kuumus ei mõjuta nende niiskustaset. Eriti maitsva tulemuse saamiseks tee koorimata banaanile pikuti sisselõige, hõõru banaani sisse veidi sulavõid ning küpseta kuumal grillil mõlemalt poolt umbes pool minutit. Koori banaanid ning raputa soovi korral üle pruuni suhkru ja kaneeliga. Lisada võid ka šokolaadi- või karamellisiirupit ning vaniljejäätist. Lisaks banaanile võid grillil katsetada ka vesisemate puuviljadega nagu ananass, arbuus ja virsik.

Kook. Ka kooki saab edukalt grillil küpsetada, kui kasutad selleks ahjuplaati või -vormi. Samas võib grillil veel kergelt pruunistada ka poest ostetud või varem ise tehtud keeksi. Määri seda mõlemalt poolt veidikese õliga ning lase küpseda maksimaalselt paar minutit. Lisa värskeid marju ja vahukoort ning koogist on valminud hoopis teine magustoit.