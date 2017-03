Rehvitöökoda: rehvivahetusega ei tasu kiirustada

«Rehve vahetakse praegu täie hooga,» sõnas Rehvid Pluss juhatuse liige Indrek Kermon, kuid lisas, et nii hullu paanikat nagu sügisel esimese lumega rehvivahetustöökojas ei ole.

Kui sügisel esimene lumi maha sajab, võivad rehvitöökodade järjekorrad ulatuda kümne autodeni, sest suverehvidega on lumega väga ohtlik sõita. «Aga praegu on inimestel see, et paneme kähku suverehvid alla, muidu kuluva talverehvid ära,» märkis Kermon. «Reaalsus on see, et talverehv ei kulu nii kiirelt kui suverehv.»

Mehe sõnul kulub ühe talverehvi kulumise perioodil kaks suverehvi. «Kui autoga sõidad, siis läheb sul üks jooks talverehve ja kaks joosku suverehve,» selgitas Kermon. Loogika selles on talverehvide lühikeses kasutusperioodis. «Novembris paned talverehvid alla, detsember, jaanuar, veebruar, märts sõidad – see on neli kuud. Üks kolmandik. Ja kuna talverehvil on ka väiksem kokkupuute pind teega, näiteks asfaldiga, siis eriti naastrehvid kuluvad aeglasemalt.»

Seda, millised rehvid vahetusse tuuakse, oleneb paljustki möödaläinud talvest. Kermoni sõnul pannakse lumevabal talvel enamasti alla poolkulunud rehvis, kui lund aga rohkem on, siis pigem uued korraliku mustriga rehvid. Tänavune talv suure lumerohkusega ei üllatanud, mistõttu on ka rehvitöökodadesse saabunud pigem kulunud rehvid. «Ma arvan et neist osa on läbi ka,» kinnitas mees.

Üks asi, mida Kermoni sõnul talverehve koju viies kindlasti teha ei tohiks on päikese kätte seisma jätmine. «Rehvi peaks hoiustama pimedamas ruumis otsese päikesevalguse eest ära,» õpetas mees. «Otsene päikesevalgus pea murendab rehvi ja muudab seda kummi struktuuri. Kui rehvid suvi otsa päikese käes seisavad, siis see kummisegu läheb jäigemaks siis võib ühel hetkel avastada, et rehvil enam pidavust ei ole.»

Kuid ka pimedamas ruumis hoiustamisel on omad nipid. «Kui hoiustada üksteise peal, ilma veljeta, õhku sees ei ole, siis mingi aeg peaks vahetama neid, kõige alumised ülesse ja ülemised alla,» rääkis mees. «Kui nad on riiuli peal püstises asendis, siis peaks neid aeg-ajalt keerama.»

Veel pani mees autoomanikele südamele, et rehve tuleks ikka vahetama tulla siis, kui on öökülmad möödas ja ohtu, et teele võiks öösel tekkida niiskusest või vihmast jää, enam ei ole. «Inimesed ei tea, et talverehvidega võib sõita aprilli lõpuni ja tegelikult kiirustamiseks põhjust ei ole,» lausus Kermon.