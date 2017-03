Valitud Facebooki kasutajad saavad näha uut funktsiooni

Kui sul on Facebookis teadete nupu kõrval raketikujuline ikoon, oled üks õnnelikest väljavalitutest, kirjutab news.com.au. Nimelt testib Facebook uut uudistevoogu, mida saab avastada Explore (avasta) nupu abil.

See sarnaneb pisut praegusele Instagrami uudisvoole, kus saab vaheldumisi vaadata enda poolt jälgitavaid inimesi ning ühtlasi kiigata ka pilte, mida Instagram ise kasutajale ette pakub lähtuvalt tema ja ta sõprade huvidest. Ka Facebooki uus funktsioon lähtub inimese isiklikest huvidest ja eelistustest ning asjadest, mida on tema sõbrad vaadanud või jaganud.

Facebooki juhtkond pole kinnitanud, millal muutub Explore funktsioon kättesaadavaks kõigile kasutajatele. Praeguse seisuga aga tundub, et see on ilmunud vaid iPhone omanike Facebooki kontodele ning sotsiaalmeedia postituste põhjal tekitab see inimestes pigem küsimusi, mitte elevust.