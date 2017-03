Tasub teada: mida teeb nahaga liiga kuum dušš

Liiga kuum vesi kuivatab nahka ning teeb juuksed hapraks, rääkis New Yorgis resideeriv dermatoloog Sejal Shah Reader’s Digestile. Samuti kulub juuksevärv kiiremini maha siis, kui juukseid pesta kuuma veega. Kui vee temperatuur on üle 37 kraadi, siis hakkab see juba nahka kuivatama, eemaldama naha loomulikku rasu ja võib põhjustada löövet või süvendada nahaekseemi.

Seega kuuma duši armastajatele ei pruugi see meeldida, ent jahedam vesi mõjub nahale siiski paremini. Dermatoloogi Carl Thornfeldti väitel tugevdab jahe vesi nahapooride ja karvanääpsude ümber asuvaid kontraktiilseid lihaskiude, mis omakorda parandavad naha elastsust.

Samuti usuvad paljud inimesed, et kuum dušš avab naha poorid, kuid sellest reeglist ei pea tingimata lähtuma. «Pooride suletuna hoidmine aitab vähemalt ajutiselt vältida mustuse (näiteks tänavatolmu) pääsemist naha alla,» sõnas Thornfeldt. Lisaks tugevdab see naha verevarustust ning võimet vigastustele paremini reageerida ja neid tervendama asuda.

Seega nahaarstide soovitus on jääda tulikuuma duši asemel leige või sooja juurde ning vahetult enne lõpetamist liguneda veel mõned sekundid jaheda vee all, sest siis su nahk tänab sind selle eest.