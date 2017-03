Kuidas tavaline Eesti pere aastaga 4500 eurot säästis

Kreek rõhutas, et kogumiseks ei pea teenima tuhandeid eurosid, vaid nende pere tuleb toime kahe keskmise Eesti palgaga ja suudab selle kõrvalt ka investeerida. Kõik saab alguse soovist ja eesmärgist. Nii panidki nemad aastaga 4500 eurot kõrvale.

Perekond Kreek. / Erakogu

Lihtne tõde – alusta Exceli tabelist

Just Exceli tabel näitas Kreekidele, et nad kulutavad liiga palju. «Eelarvet aitas paremini planeerida ka see, kui panime abikaasaga rahakotid kokku ja lasime kõik töötasud ühele kontole kanda. Nii avanes parem ülevaade sellest, kuhu meie raha läheb. Kui abikaasa algselt natuke kartis, et kulutan tema raha ka, siis seda ei juhtunud,» selgitas pereema. Ta lisas, et esmajoones tuleb endale maksta. Kui on palgapäev, siis tuleb esmalt kõrvale summa, mida säästa tahad ja alles siis hakata teisi kulutusi tegema.

Ela alla oma võimete

«Palju lihtsam on elada unistuste elu, kus saad kõike nautida - näiteks meie ostsime soodsama korteri, kui oleksime saanud ja mingil määral võtame seda kui investeeringut. Ka auto on meie jaoks tarbeese. Meil pole vaja kõige luksuslikumat autot, vaid sellist, millega jõuaksime punktist A punkti B ja mis ei lagune,» kirjeldas Eike Kreek.

Toidu pealt saab kokku hoida

Exceli tabelit analüüsides mõistis perekond, et liiga palju tehakse emotsioonioste. Need oleks mõistlik eelarvesse sisse kirjutada, et mitte sattuda keerisesse, kus ostetakse kõike, mida tahetakse. Pereema avastas näiteks, et e-poes oste tehes distsiplineerib ennast palju rohkem - kui lõppsumma on liiga suur, siis hakkab ta vaatama, kas saaks ostukorvi soodsamaks ning kustutab sealt palju tooteid.

Ostke asju õigel ajal

Üks levinud nõuanne on see, et tuleks kasutada sooduspakkumisi ja -perioode. Näiteks riiete ostmisel on teada, et jaanuaris-veebruaris hinnatakse eelmise hooaja kaup alla. Nii soetasid Kreegid ka oma pulmareisi viimase hetke pakkumisega, riideid ostetakse jaanuaris ja ka toidupoodide pakkumisi võrreldakse sageli.

Isetegemises peitub võlu

Väga palju annab kokku hoida ka selle pealt, kui ise võimalikult palju ära teha. Nii teeb perekond Kreek ise remonti ning taaskasutab erinevaid esemeid, et selle arvelt aina rohkem raha kokku hoida.

Säästud hariduse ja vaba aja arvelt

Mitmed koolitused ja veebiseminarid on tasuta, tuleb vaid osata neid otsida. «Palju vaba aja veetmise võimalusi saab tasuta välja mõelda, näiteks kogu perega kelgutama või jalutama minna. Parem on mängida kodus lauamänge kui minna batuudikeskusesse,» tõi Eike Kreek näiteid. Kuigi vahel võetakse ette ka mõni suurem käik, siis igal nädalavahetusel siiski endale kalleid meelelahutusprogramme ei lubata.

Autokulud kontrolli alla

Autokulusid aitab kontrolli all hoida juba see, kui enne ostu hoolikalt mõelda, kas ollakse valmis autot remontima ja alguses vähem raha välja käima või ostetakse uus auto, mis ei lagune. «Sellisel juhul tasuks kindlasti mõelda sellele, et liising intressi näol võtab samuti raha. Me ise kõnnime nii palju kui võimalik ja autot kasutame vaid siis, kui tõesti on vajadus,» lisas Eike Kreek.

Loobu sõltuvustest

Igal inimesel on oma sõltuvused, millele liigselt raha kulutatakse. Levinumad neist on näiteks alkohol, tubakatooted ja süsivesikud. Kreegid loobusid suhkrust ja jahutoodetest ning selle otsuse parim tulemus on see, et säästeti oma tervist.

Teeni lisaraha

Selleks, et veelgi enam säästa ja sellevõrra ka investeerida, püütakse peres teenida lisaraha. «Näiteks mina olen praegu lapsega kodus, aga tööandja võimaldas mul kodust töötada. Lisaks olen teinud mütse ja salle, mida müüme,» sõnas Eike Kreek.

Oma raha tuleb eelarvestada

Lõpetuseks ütleb Eike, et tähtsaim on koostada oma pere eelarve ja sellest väga pingsalt kinni pidada, sest kui eesmärk on silme ees, siis on lihtsam ka motivatsiooni hoida.