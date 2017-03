Kauplused kolivad aina enam internetti

Seepärast on internetikaubandus praegu üks kõige perspektiivikamaid suundi ning selle osakaal kasvab kujuteldamatu kiirusega. Näiteks kui 2015. aastal moodustas maailmaturu internetikaubanduse maht 1,55 triljonit dollarit, siis 2018. aastaks ennustatakse 85-protsendilist kasvu: internetimüügi mahud moodustavad siis ligikaudu kolm triljonit dollarit.

Eesti püüab samuti mitte maha jääda: meil tegutseb juba üle 2500 internetikaupluse. Ent kui vajalikku asja otsides vaadata läbi kõik kaupmehed, satud segadusse ning lõppkokkuvõttes maandud mõnes välismaises e-poes. Seal lendab juba esimese päringu peale välja uskumatu hulk vajalikke kaupu ning jääb üle vaid sobiv pakkumine välja valida.

Selleks, et leevendada kaubavalikuga seotud piinu ning lõppude lõpuks tuua ühte kohta kokku nii müüjad kui ka ostjad, on Eestis asutatud internetiplatvorm Hansabay, mis avatakse 1. mail.

See on Eestis unikaalne internetikaubanduskeskus, mis töötab ööpäev läbi ja kuhu on kokku toodud kohalikud e-poed. Lõpuks on tekkinud võimalus leida kõiki vajalikke kaupu ilma lõputute linkide ja ühelt leheküljelt teisele üleminekuteta. Kodust väljumata. Hõlpsasti, lihtsalt ja kiiresti!

Ostjal ei ole enam vaja hulkuda tundide viisi kaubanduskeskustes või e-poodides endale vajalikku asja otsides. Hansabay annab võimaluse näha kõiki müüjaid, kes teile hetkel vajalikku kaupa pakuvad. Jääb üle valida välja vaid kõige sobivam pakkumine ja ost sooritada.

Hansabay on mugav ka seetõttu, et ostu saab sooritada kohe, ei ole vaja liikuda edasi müüja leheküljele ega täita lõputuid blankette ja formulare. Kõik tehingud sõlmitakse Hansabays. Iga lingi juures on nupp „Osta“. Ei mingit ümbersuunamist ega mingeid liigseid liigutusi. Ei ole täiendavaid registreerimisi ega närvide mängu. Kõik on vaid paari hiirekliki kaugusel.

Hansabays on esindatud kohalikud internetikauplused. Süsteem töötab nii, et ostja näeb korraga kõiki pakkumisi ning mitte ainult kauba üksikasjalikku kirjeldust, vaid ka kõiki kaasnevaid tingimusi. Näiteks kättetoimetamise hinda. Kauba kohaletoomine võib olla nii tasuline kui ka tasuta. Näha võib ka tarnepäevi – kas kaup tuuakse kätte samal päeval või tuleb veidi oodata. Teil jääb üle valida vaid kõige sobivam variant.

Hansabay portaal pakub ka järelmaksu võimalust. Ei ole tarvis kauplusega eraldi lepinguid sõlmida. Hansabay võtab selle kõik enda peale: sõlmides tehingu te lihtsalt valite parameetri „ost järelmaksuga“ ja ongi kõik.

Hansabay kaitseb teie raha! Ostes kaupu sellest e-kaubanduskeskusest, ei pea te muretsema selle pärast, et kelmid võiksid teie raha sisse vehkida. Kohe, kui olete ostu eest tasunud, kantakse raha üle Hansabay deposiitkontole, kus seda hoitakse kuni kauba kättesaamiseni. Alles pärast teie kinnitust ostu kättesaamise kohta kantakse raha müüjale üle.

Uus e-kaubanduskeskus pakub suuri võimalusi ka müüjatele. Esmajoones tähendab see kokkuhoidu: ei ole tarvis asutada oma e-poode, maksta lehekülgede väljatöötamise, halduse ja toetavate teenuste eest. Ei ole vaja maksta palka müüjatele ega renditasu müügipindade eest.

Kui teil on e-pood on juba olemas, siis ühinege kiiresti Hansabayga ning te saate veel ühe müügikanali! Piisab sellest, kui registreeruda Hansabays ning kauplemisega saab pihta hakata.

Registreeruge juba nüüd.