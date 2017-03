Millega tuleks arvestada internetipoodidest ostlemisel?

Ohutult osta on üpris keeruline, eriti kui tegemist on tundmatute internetipoodidega, kus tihtipeale tuleb loota vaid müüja aususele. Alati ei ole ka selge, mida ja kuidas teha, eriti kui tegu on välismaise e-poega.

Uus e-kaubanduskeskus Hansabay lahendab kõik need probleemid. Esiteks räägib see teiega teie enda keeles, teiseks garanteerib ostude ohutuse ning kolmandaks muudab internetis ostlemise teie jaoks haaravaks tegevuseks.

- Kuidas otsida kaupa Hansabays?

Nii, olete jõudnud Hansabaysse ning valinud otsinguaknas vajaliku kauba nimetuse. Selle kauba nimetuse kõrvale annab süsteem kohe nimekirja kõigist müüjatest, kes niisuguseid asju pakuvad. Sealjuures tuleb nähtavale mitte ainult pilt, vaid ka kõigi tingimuste üksikasjalik kirjeldus: kauba spetsifikatsioonist kuni selle hinna ja lisakuludeni, näiteks kättetoimetamise hind. Kuvatakse ka ooteaeg. Teil jääb üle vaid valida parim pakkumine ning osta see, mis kõige paremini just teile sobib!

- Kuidas toimub registreerimine?

Väga kiiresti. Selle poolest erineb Hansabay paljudest teistest e-poodidest. Uue ostja registreerimisele ei kulu üle kahe minuti. Kõik on väga lihtne, teilt ei nõuta mingit liigset informatsiooni. Muide, nüüd loositakse iga nädal uute registreerunud ostjate vahel välja spaapaketid. Iga nädal saab üks õnnelik võitja võimaluse puhata kas Meresuu SPA-s või Estonia SPA Resortis.

- Mida teha pärast seda, kui kaup on valitud?

Järgmine samm on nupp „Osta“, mis asub iga kauba juures. Hansabay erinevus seisneb selles, et ostjat ei suunata teise internetikaupluse aadressile. Kõik oma ostud saate sooritada just siin. See on väga mugav, eriti kui teil on vaja osta mitu erinevat asja. Te lihtsalt valite kauba välja, panete selle oma virtuaalsesse ostukorvi ning siis tasute kõigi ostude eest korraga. Unikaalsust lisab asjaolu, et kogutud ostukorvi eest saab tasuda järelmaksuga. Eri müüjate kaupu saab vormistada ühe järelmaksuga!

- Kuhu läheb ostja raha?

Hansabay garanteerib ostude täieliku ohutuse. Meil toimib deposiidisüsteem. See tähendab, et raha, mille ostja on tasunud ostude eest, jääb 14 päeva jooksul Hansabay kontole. Müüja saab selle kätte alles siis, kui ostja on kauba kättesaamist kinnitanud. Kaks nädalat ei ole üldsegi pikk aeg. Mõned firmad, kus tegeldakse deposiitmaksetega, hoiavad raha märksa kauem kinni.

- Aga kui ostja ei ole kaubaga rahul?

- Sel juhul tuleb täita kauba tagastamise blankett ja saata ost müüjale tagasi. Kohe, kui müüja kauba kättesaamist kinnitab, kantakse raha ostja kontole tagasi.

- Kes maksab transpordikulud?

- Kauba kättetoimetamise ja tagasisaatmise eest maksab ostja, valides selleks enda jaoks kõige mugavama viisi, välja arvatud juhtudel, kui müüja on saatnud praaktoote.

Müüja võib pakkuda ka tasuta kohaletoomist kõigile oma toodetele või alates teatud ostusummast. Niisugusel juhul pannakse kaubale spetsiaalne märgis.

- Kas siin kehtib võimalus tagastada kaup 14 päeva jooksul?

Jah, Euroopa Liidu seadusandlus näeb ette, et kui inimene ostab kauba internetikauplusest, on tal õigus ost 14 päeva jooksul tagastada. Loomulikult peab kaup olema kasutamata, vigastamata, kõigi siltide ja etikettidega ning originaalpakendis.

- Mida teha, kui on tekkinud mingeid küsimusi või probleeme?

Sel juhul võtke tingimata kontakti Hansabay toega. Meie meeskond vastab meeleldi kõigile teie küsimustele ja pakub igakülgset abi.