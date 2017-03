4 reeglit, kuidas osta veebist ohutult

Põhiline osa pettustest pannakse toime krediitkaartidega, mida üle veebi toimuvates tehingutes on pea võimatu kontrollida. Kui müüja saab kaupluses krediitkaardi omaniku identifitseerida, siis internetis seda teha ei ole võimalik. Seda asjaolu kasutavadki ära kurjategijad.

Teine pettuse variant on see, kui kelmid panevad püsti e-poe, kus müüakse mingeid mainekaid ja kalleid kaupu. Nad pakuvad suurt sortimenti heade allahindlustega. Ostja läheb ahvatleva pakkumise õnge ning jääb kokkuvõttes ilma nii kaubast kui ka oma rahast, kuna ka kõige kogenumal veebiostlejal on raske eristada tõelist veebilehekülge võltsingust. Vahel luuakse ka sarnase nimetuse ja kujundusega kloonlehekülgi.

Muidugi, kui õige ajal pettus läbi näha, võib tehingu vaidlustada ning tõestada, et oli tegemist kelmusega ja raha ehk ka tagasi saada. Üldjuhul aga võtab see tohutult aega ja põhjustab närvikulu. Seepärast on iga ost kontrollimata veebileheküljel riskantne.

Eeltoodu tõttu kardavad inimesed usaldada väikeseid e-poode. Täiesti mõistetava inimliku kartuse pärast jäävad müüjad ilma kasumist ja uutest ostjatest. Eriti kurb on see Eestis, kus on registreeritud üle 2500 veebikaupluse, millest ei ole peaaegu midagi teada. Kui neid ei tunta, on neil ka väga väikesed läbimüügid.

Ohutu veebiostlemise esimene reegel: koguge huvipakkuva e-poe kohta kõikvõimalikku infot. Lugege vastukajasid, otsige kõikvõimalikke viiteid ja kommentaare.

Ohutu veebiostlemise teine reegel: kartke liiga soodsaid pakkumisi. Eriti siis, kui kaup kuulub luksuskategooriasse. Ajaloost võib tuua näiteid, kus ühes e-poes müüdi sulepäid Montblanc keskmise hinnaga ca 100 eurot. Samal ajal algas selle firma kõige odavamate sulepeade hind 200 eurost. Vastukajade otsingud juhatasid Hiina veebileheküljele ning arvukate hoiatusteni, et Montblanci esindajate sildi all tegutsevad petturid.

Ohutu veebiostlemise kolmas reegel: ohutusprotokoll. Kaitstud ühenduse aadressi algus on https://. Mitte mingil juhul ei ole see http://. Hansabay süsteemile on määratud turvasertifikaat, mis näitab kõige kõrgemal tasemel krüpteerimist, turvalisust ja usaldusväärsust. Selle sertifikaadi olemasolul on ka brauseris näha lehe nime kõrval roheline riba. See aitab lisada veebilehe kasutajale kindlust, et siin on tehinguid ohutu läbi viia. Ärge mitte kunagi saatke e-posti teel oma krediitkaardi andmeid.

Ohutu veebiostlemise neljas reegel: kui te sooritate ostu internetipoes, kuhu on kogutud palju erinevaid müüjaid, peab olema deposiitmakse võimalus.

Deposiit välistab võimaluse, et teie raha satub otse petturite kätte. Ka Eestis annavad mitmed e-poed oma klientidele niisuguse võimaluse.

Niisuguste e-poodide hulgas on e-kaubanduskeskus Hansabay. Kui te olete otsustanud osta kaupu siit, siis ei ole vaja muretseda, et teie raha satub kelmide kätte. Kui internetikauplus on esindatud Hansabays, siis tähendab see 100-protsendilist garantiid, et teie raha on täielikult kaitstud.

Hansabays kasutatav deposiidisüsteem toimib järgmiselt: ostu sooritades ja selle eest tasudes jääte te Hansabay portaali, mitte ei suunata teid edasi järgmise e-poe lehele. Tasu ostu eest laekub Hansabay kontole.

Edasi töötab deposiitmakse mehhanism lihtsalt. Kohe, kui Hansabay süsteem saab kinnituse tasumise kohta, saadetakse ostuteade müüjale, kes pakendab tellimuse ja saadab kauba otse ostjale. Kui ostja saab kauba kätte ja veendub, et ese on korrektne, ei ole praak ning vastab kirjeldusele, kinnitab ta ostu kättesaamist, mispeale raha kantakse kahe nädala (14 päeva) jooksul üle müüja kontole.

Kui ostja näeb, et kaup on praak või vajaliku asja asemel on saadetud midagi muud, siis vormistab ta tagastuse. Kaup saadetakse müüjale tagasi. Kohe, kui müüja kinnitab saadetise kättesaamist, kantakse raha tagasi ostja kontole.

Tänu niisugusele deposiidisüsteemile garanteeritakse teie raha säilimine. Kauplejatel, kes „müüvad“ kaupa, et teenida ostjate usalduse pealt, ei ole lihtsalt mõtet end niisuguse veebiportaaliga siduda. Ilma saadetise kättesaamise ja selle kvaliteedi kinnituseta ei ole müüjal teenitud raha võimalik kätte saada. Kauba kvaliteet ja korrektne äritegevus on aga kaupluse maine parimad garantiid.