Osta ja puhka!

6. jaanuaril 2016 võttis üks õnnelik Eesti elanik ajaloo suurima lotovõidu – miljon eurot. Eelmine rekord, mis fikseeriti 2013. aasta kevadel, oli ligi 769 000 eurot. Pole samuti paha.

Niisugused võidud on aga uskumatu vedamise tulemus. Suurem osa meie rahvast proovib õnne väikestel, kuid mitte vähem meeldivatel loteriidel. Näiteks osaletakse kõikvõimalikes reklaamikampaaniates. Keegi võidab mälupulkasid, keegi autosid, keegi suveniirkruuse või kalendreid. Igal juhul on hasartsele inimesele iga loosimine põhjus lisada oma ellu adrenaliini.

Teie jaoks, õnnekütid, algab nüüd veel üks reklaamikampaania. Muide, võidu võite saada ka siis, kui osalete selles niisama.

1. mail avatakse Eestis unikaalne internetiportaal. See on e-kaubanduskeskus Hansabay, kus saab teha ostusid selle aadressilt kaugemale väljumata. Internetikauplused kogunevad nüüd lõpuks ühele kaubanduspinnale ning ostjatel ei ole enam vaja ekselda ühest kauplusest teise, parima pakkumise jahil järjest enamatel linkidel klõpsates.

Nüüd muutub kõik hõlpsaks ja lihtsaks – kogu kaup on ühel veebileheküljel. Ei ole vaja liigset askeldamist ega närvikulu. Lisaboonuseks on sealjuures võimalus võita.

Hansabay loterii pakub osalemiseks kahte võimalust. Esimene on neile, kes soovivad müüa. Registreeruge müüjana ja võtke vastu oma auhind!

Mida on müüjale tarvis lisaks kaubale? Õige! Reklaami! Ilma reklaamita ei saa ükski kauplus oma äri ajada. Selleta on raske leida uusi ostjaid või ka uusi äripartnereid. Raadiojaam „Külanaised räägivad“ töötab aeglaselt, kasumit aga on vaja teenida siin ja kohe.

Nende vahel, kes on registreerunud Hansabay e-kaubanduskeskuses müüjana, loositakse iga nädal välja reklaamieelarve 500 eurot. See summa on piisav, et Hansabay keskkonnas oma reklaamikampaaniat kavandada ja ellu viia.

Selle summa õnnelik võitja saab raha kasutada oma äranägemise järgi: kas korraldada reklaamikampaania, mille käigus tutvustada bänneril oma e-poodi või köita ostjate tähelepanu aeg-ajalt müügile tulnud uudistooteid tutvustades. Igal juhul saab müüja oma reklaamikampaania strateegia kavandada iseseisvalt või koostöös Hansabay. Reklaamikulud kannab aga Hansabay.

Uutele ostjatele pakub Hansabay aga võimalust võita spaapuhkus. Kord nädalas loositakse uute klientide vahel välja kahte sorti kinkekaarte. Üks annab võimaluse puhkuseks Meresuu SPA-s (pakkumine sisaldab hommikusööki, vee-ja saunakeskuse ning jõusaali piiramatut kasutust). Teine kinkekaart annab võimaluse valida 150 € eest teenuseid hotellides ESTONIA Resort Hotel & Spa`s ja ESTONIA Medical Spa & Hotel.

Ei mingit pettust! Võitja valib välja arvuti. Hansabay meeskond võtab seejärel võitjaga ühendust ning õnnelike võitjate nimed avaldatakse igal nädalal lehel www.hansabay.ee.

Kui registreerute Hansabay e-kaubanduskeskuse kliendiks, siis võib juba järgmisel nädalal olla teie nimi loosimise võitjate aknas, teie ise aga naudite veeprotseduure ühes Eesti parimas spaakompleksis.