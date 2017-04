Lugeja küsib: mida teha, kui lapsepuhkusel olija asemele võeti tööle tähtajatu lepinguga töötaja?

Vastab Tööinspektsiooni nõustamisjurist Greete Kaar:

«Töölepingu seaduse järgi sõlmitakse ajutiselt äraoleva töötaja asendamise ajaks tähtajaline tööleping. Näiteks on tähtajalise töölepingu sõlmimine õigustatud lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamiseks.

Tähtajaline tööleping lõpeb tähtaja saabumisega. Antud juhul peaks töölepingu tähtaeg olema seotud lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja tööle naasmisega. Kui asendatav naaseb lapsehoolduspuhkuselt tööle, siis lõpeb asendamise ajaks tööle võetud töötaja tööleping automaatselt.

Lapsehoolduspuhkuselt tööle naasval töötajal on õigus töölepingujärgsetele tingimustele, s.t töötaja täidab samu tööülesandeid, mis enne rasedus- ja sünnituspuhkusele jäämist, saab sama suurusega töötasu jne. Kui töötingimused on paranenud, on lapsehoolduspuhkuselt naasval töötajal õigus paranenud töötingimustele (nt üldise palgatõusu korral peab ka lapsehoolduspuhkuselt naasva töötaja töötasu tõstma samaväärselt ja samadel alustel nagu teistel töötajatel tõsteti tema lapsehoolduspuhkuse ajal).

Kui lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendajaga on sõlmitud aga tähtajatu tööleping, siis tööandja ei saa töölepingut lõpetada põhjusel, et lapsehoolduspuhkusel olev töötaja naaseb tööle. Tööandja saab tähtajatu töölepingu üles öelda üksnes erakorraliselt – töötajast tuleneval või majanduslikel põhjustel.

Sellisel juhul tekib olukord, kus tööandja on samale ametikohale sõlminud kaks tähtajatut töölepingut. Kui tööandja on kindel, et tal on mõlemale töötajale töölepingus kokkulepitud tingimustel tööd anda, ei ole samale ametikohale kahe tähtajatu töölepingu sõlmimine keelatud. Kui hiljem selgub, et mõlemale töötajale ei ole võimalik tööd pakkuda, peab tööandja ühe töötaja koondama.

Kui lapsehoolduspuhkusel olev töötaja naaseb tööle enne lapse kolmeaastaseks saamist, on temal eelisõigus tööle jääda, sest tööandja ei saa koondada väikelast kasvatavat töötajat. Kui kumbki töötaja väikelast ei kasvata, võib tööandja valida, kelle ta koondab. Töötajad on seaduse ees võrdsed ka siis, kui mõlemad kasvatavad alla kolmeaastast last.

Seega, korrektne on sõlmida asendajaga tähtajaline tööleping, mille tähtaeg on sõltuvuses lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja tööle naasmisega. Kui tööandja on mõlema töötajaga sõlminud tähtajatu töölepingu ning hiljem selgub, et kahele töötajale ei ole võimalik samadel tingimustel tööd anda, on tegemist pahatahtliku käitumisega. Sellisel juhul võib tööandja seista silmitsi töövaidlusega, mille võimalikuks põhjuseks on diskrimineerimine.»