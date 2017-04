Emapiimadoonor võib päästa enneaegse lapse elu

«Viibisin ka oma lapsega ühe päeva haiglas intensiivraviosakonnas ja nägin seal pisikesi enneaegseid. Eluks ajaks jäid need pisikesed silmakesed meelde,» rääkis Angela, kes annetas rinnapiima seni, kuni tema laps sai viie ja poole kuu vanuseks. Noore ema sõnul annab rinnapiima annetamine talle võimaluse nii-öelda saatusele tänulik olla selle eest, et tema enda laps on terve ning väga heas mõõdus ja kaalus.