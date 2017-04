Eesti vanemad kiidavad lapsi liiga vähe

Kui aja planeerimisega hädas olevad vanemad kurdavad sageli, et nad on lapsega pikalt mängimiseks liiga hõivatud, siis tegelikult on Puhmi sõnul abi sellestki, kui lapsega mängimisele pühendada iga päev kümme minutit. «Kõik sõltub sellest, mida sel ajal teha. Tuimalt lapse mängu pealt vaatamisest kasu ei ole. Lapsega tuleks suhelda, tema mängus osaleda ja sel teel ka tema oskusi arendada,» soovitas Puhm.