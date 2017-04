21 toiduainet, mida ei pea külmkapis hoidma

Külmkapis võib ruumi väheks jääda, kui kõik toiduained sinna panna. On hulk toiduaineid, mida oleme harjunud hoidma külmkapis, kuid mis tegelikult seda ei vaja.

Või

See, et võid ei pea hoidma külmkapis, pole kellelegi uudis. Tervet suurt võipakki ei tasuks siiski päris päevavalguse kätte jätta, sest kui või ei sisalda soolakristalle, siis on see hea koht bakterite kasvuks. Eelista võid hoida õhukindlas karbis, nõnda säilib ta kauem.

Melon

Meloneid tuleks hoida köögilaual-või kapis. Kui oled meloni juba lahti lõiganud, siis võid parema säilimise huvides tükid külmkappi panna.

Terav kaste

Kuigi terav kaste säilib külmkapis paremini, siis ei pea teda tingimata just seal hoidma. Kui oled kastme tihe kasutaja, siis saab see otsa enne, kui ta jõuab halvaks minna. Ka tootesedel soovitab hoida kastet lihtsalt kuivas kohas.

Šokolaadikreem

Šokolaadikreemi, näiteks Nutellat, tuleks alati hoida külmikust väljas. Külmkapis läheb šokolaad kõvaks ja teda on raske määrida.

Õunad

Õunu tasub külmkapis hoida vaid siis, kui sul on plaan neid süüa kauem kui nädala pärast. Kui mitte, siis on köögilaud selle jaoks ideaalne koht.

Kook

Buzz60 veebilehe sõnul tuleks kooke säilitada külmkapist väljas, õhukindlas karbis. Restorani Table310 kondiitri Stella Parksi sõnul valmistavad nad kooke, mis on söödavad veel mitu päeva, isegi kui nad seisavad toatemperatuuril. Ta lisas, et külmkappi tasub kook panna vaid siis, kui on teada, et palavad päevad on tulemas.

Basiilik

Basiilik on külma suhtes väga tundlik ja võib külmkappi pannes halvaks minna.

Mesi

Mesi ei lähe mitte kunagi halvaks, mis tähendab, et seda on hulga mõistlikum hoida köögilaual. Lisaks muudaks külmkapp mee kõvaks.

Sojakaste

Sojakastet tuleks hoida jahedas, kuivas kohas, kuhu päikesevalgus ei jõua. See ei pea tingimata olema külmkapp.

Avokaado

Avokaadosid tuleks veebilehe sõnul tegelikult hoida lahtises paberkotis.

Sibulad

Sibulad võivad külmas muutuda pehmeks ja nätskeks. Samuti panevad nad kõik muud asjad, mis külmkapis on, sibula järele lõhnama.

Leib

Leib läheb tegelikult külmkapis kiiremini hallitama, seega tuleks leiba säilitada originaalpakendis köögilaual.

Kohv

Kui hoiad kohvi külmkapis, siis võtab ta automaatselt kõikide külmikus olevate toitude lõhnad juurde. Pigem hoia kohvi kuivas jahedas kohas.

Pähklivõi

Kuigi pähklivõi säilib külmikus kauem, võib täiesti vabalt seda hoida ka köögilaual.

Tomatid

Mida külmemad tomatid on, seda rohkem maitset nad kaotavad.

Küüslauk

Küüslauku ei pea hoidma külmas, piisab vaid kuivast jahedast kohast. Väldi küüslaugu hoidmist kilekottides või õhukindlates karpides, kus nad võivad mädanema minna.

Kartulid

Parim koht kartulite hoidmiseks on jahedas hea õhuliikumisega ruumis.

Banaanid

Banaanid kasvavad kuumas kliimas, seega nad ei ole harjunud külmakraadidega. Üldine soovitus on hoida banaane puuviljavaagnal, eemal otsesest päikesevalgusest. Kui soovid, et banaanile tekiksid kiiresti pruunid laigud, siis aseta nende kõrvale tomatid.

Šokolaad

Kuigi osa inimesi hoiab šokolaadi külmkapis, siis tegelikult säilib šokolaadimaitse kõige paremini toatemperatuuril.

Moos/Marmelaad

Üllatavalt tasuks moosi ja marmelaadi hoida hoopis köögilaual, mitte külmkapis. Seda sellepärast, et tänu oma puuviljalisele sisule on ta loomult happeline ja seega on seal väga väike tõenäosus bakterite kasvuks.

Apelsinid

Kuigi külmkapp aitab pikendada apelsinide säilivusaega, siis maitsevad apelsinid toatemperatuuril hulga paremini. Hoia neid eemal otsese päevavalguse eest.