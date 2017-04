Eestis on Smart-ID kasutajaid üle 30 000

Lätis on Smart-ID kasutajaid umbes 50 000 ning Leedus üle 23 000.

«Arvestades, et Läti on SK ID Solutionsi jaoks uus turg, on 50 000 sealset kasutajat eriti rõõmustav saavutus. Head meelt teeb ka kasutajate väga positiivne tagasiside Smart-ID-le. Seda eriti just Lätis, kus siiani praktiliselt puudus mugav elektrooniline autentimisvahend,» sõnas teenust arendava SK ID Solutionsi lisateenuste ärijuht Liisa Lukin.

Lisaks SEB Pangale, Swedbankile ja teistele e-teenustele on 4. aprillist alates võimalik Smart-ID-d kasutada ka uuenenud DigiDoc portaalis ning äriinfo andmebaasis e-krediidiinfo.ee, peagi lisandub ka LHV e-pank.

Smart-ID toimib põhimõttel, kus kasutaja laadib Google Playst või App Store'ist nutiseadmesse Smart-ID rakenduse ning tuvastab oma isiku Mobiil-ID või ID-kaardi abil. Nii nagu ID-kaardi ja Mobiil-ID jaoks, on ka Smart-ID kasutamiseks vaja PIN1 ja PIN2-koode, mille kasutaja loob samas rakenduses. Smart-ID kasutamine on tasuta.

SK ID Solutions on spetsialiseerunud rahvusvaheliste e-identiteedi lahendustele, ettevõte on Eesti riigi partner sertifikaatide väljastamisel isikut tõendavatele dokumentidele. Ettevõte võimaldab erinevate riikide kodanikel e-teenustesse sisse logida ning digitaalallkirju anda. SK ID Solutions teenindab enam kui 600 organisatsiooni, mille hulgas on nii finants-, tervishoiu- kui ka muud era- ja riigisektori e-teenused. Teenustel on Eestis üle 600 000 lõppkasutaja.