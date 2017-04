Kokkade kümme saladust: mis juhtub söömata jäänud leivaga ja mida mitte kunagi tellida

1. Pirtsakad sööjad on kõige hullemad

Soovid, et sinu seenekastmega kanaroas oleks šampinjonide asemel herned? Loodetavasti oled rahul, et ärritasid kokka, sest üle 60 protsendi kokkadest vastas, et toiduainete vahetamine roas ärritab neid.

2. Ulata leiba – järgmisele lauale

Kolm kokka tunnistasid, et ühes lauas söömata jäänud leib läheb ringiga järgmisesse lauda.

3. Viie sekundi reegel

Tead küll seda kirjutamata reeglit, et kui midagi maha kukub, siis on see siiski söödav, kui sa ta viie sekundi jooksul üles võtad? Kokad teavad seda reeglit samuti ja nad täiesti kasutavad seda.

4. Mida mitte tellida

Kui kokad lähevad mõnda restorani sööma, siis ei vali nad kunagi menüüst pastat või kanarooga, sest need on kõige ülehinnatumad ja ebahuvitavamad.

5. Ärritavad kahjurid

Kahjuks ei jäänud küsitluses saladuseks ka see, et prussakad on restoraniköökides tavapärased külalised. Tervelt 75 protsenti kokkasid vastas, et nad on oma restorani köögis prussakaid näinud

6. Eripakkumine on tõesti eriline

Eripakkumised ei ole mitte ainult üks viis kokkadel saada lahti alles jäänud toiduainetest. Enamik kokkasid vastas, et see on nende võimalus eksperimenteerida hooajaliste saadustega.

7. Taimetoidulaadne praad

Kui oled puhas vegan, siis peaksid teadma, et sinu tellitud toit ei pruugi seda olla. 15 protsenti vastanutest ütles, et nende veganitoidud ei vasta ettenähtud standarditele.

8. Ebameeldivad kliendid

Kõik on kuulnud kuulujutte, et kui kokk kliendi peale väga vihaseks saab, siis paneb ta midagi tema toidu sisse. 13 protsenti vastanutest tunnistas, et ka nemad teevad seda.

9. Jäta jootraha

Kõikide vastanud kokkade jaoks on normaalne jootraha suurus 20 protsenti arve suurusest.

10. Või ära jäta

Kuigi 20 protsenti on nende jaoks normaalne jootraha suurus, nõustuvad nad sellega, et halva teeninduse puhul ei tasu nii palju jootraha jätta.