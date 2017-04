Kuidas hoida väike kodu korras?

Viska minema võimalikult palju asju.

«Väikeses ruumis on iga sentimeeter oluline, seega kui ma ostan näiteks uue paari sokke, siis ma viskan minema ühe paari vanu auklikke sokke,» õpetab naine. «Samuti teiste riideesemetega – kui ostan uue, siis vaatan, mida enam vaja ei ole ja viskan selle minema. See aitab asjadel mitte kuhjuda.»

Pane asjad oma kohtadele

Kuigi esmapilgul võib tunduda salli või jaki viskamine diivanile lihtsalt harjumus, siis tegelikult tuleks Boyle'i sõnul kohe kõik asjad ära panna sinna, kus on nende koht. «Kui sa kasutad midagi, siis ära jäta seda laokile, vaid pane kohe pärast kasutamist ära.»

Hoiusta nutikalt

Väikeses kodus tuleb nutikalt kaustusele võtta iga nurk. «Ma olen leidnud, et kui ma mõtlen hoolikalt, kuhu ma miski panen, siis jääb mul enda kasutada hulga rohkem ruumi,» sõnas naine. «Mulle meeldib mõelda, millistesse kohtadesse oma kodus saaksin ma nutikalt asju panna. Näiteks on minu voodialune piisavalt suur, et seal hoida väikeseid kaste, mille sees on mu lapse mänguasjad ja raamatud.»

Riputa need üles

«Väikesed konksud ja naelad seinas on ühed mu lemmikud organiseerimisvahendid, sest nad võivad isegi mõne tühja koha kasutusvõimalikuks teha. Harja riputamine kapiuksele muudab selle hästi kättesaadavaks ja ka kapp näeb ilus ja organiseeritud välja,» sõnas naine.

Ole valiv

Pühade ajal on inimestel komme kodu kaunistada. Kaunistuste mahavõtmine lükkub aga tihti edasi ja nõnda on ka majas ruumi vähem. «Mulle meeldib mõelda, et jaanuarikuu on aeg uueks alguseks. See tähendab, et ma korjan kõik kaunistused maha, võtan korralikult tolmu ja vaatan hoolega, kas ja millised kodukaunistused võiks alles jätta,» õpetas Boyle.

Vähem on rohkem

«On väga raske hoida end tagasi ostmast koju uusi asju. Selleks, et hoida oma ostmisi kontrolli all, võid iseendaga kokku leppida, et ostad vaid tooteid, mis on kodumaised,» sõnas naine.