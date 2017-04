Hoonete olukord kõigub seinast seina

Käikude eesmärk on kontrollida, kas inimestel on kodus suitsuandurid ja vajadusel need paigaldada, samuti uurida, millises seisukorras on küttesüsteemid ning küsida, kui regulaarselt on kohal käinud korstnapühkija, kirjutab Meie Maa.

Mitmes majas leidus huvitavaid ajaloolisi detaile ja ühes on veel alles ka mantelkorsten, hoonete seisukord on aga varieeruv – seal, kus sees elatakse, on olukord oluliselt parem.

Päästeameti Kuressaare päästepiirkonna meeskonnavanem Janek Kudrjavtsev kinnitas, et kõik koostöövormid on päästeametile olulised. “Kui koostööpartnerite teenustest lähtuvad eesmärgid aitavad kaasa sellele, et meil hukkub või satub tuleõnnetustesse vähem inimesi, on koostöö kandnud hindamatut vilja,” oli ta kindel, lisades, et käesolevaga saavad inimesed nii küttekollete turvalisuse kui majade hoidmise ja korrastamise alal targemaks, misläbi väheneb oht inimeste eludele.

Muinsuskaitseamet teeb küll vahepeal pausi ja jätkab ringkäike mais, kuid päästeamet külastab kodusid aastaringselt.

