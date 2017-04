Need kümme ettevõtet teenivad meie toiduostudelt enim

Kellogg’s

2016. aasta tulu: 13 miljardit dollarit

Seda, et Kellogg’s hommikuhelbeid toodab, ei ole üllatus kellelegi. See, et Kellogg’si alla ka Pringels kuulub, kõik ei tea.

Associated British Foods

2016. aasta tulu: 16,8 miljardit dollarit

Brittide ettevõte omab tootemärke nagu Dorset Cereals, Twiningsi tee aga ka Primarki poekett.

General Mills

2016. aasta tulu: 16,6 miljardit dollarit

General Mills on kõige paremini tuntud Cheeriose ja Chexi brändi omanikuna, kuid tema alla kuuluvad ka Yoplait, Hamburger Helper, Haagen-Daz ja Betty Crocker.

Danone

2016. aasta tulu: 23,7 miljardit dollarit

Ettevõtte on kõige paremini tuntud Activa jogurtite järgi, kuid ettevõte müüb ühtlasi ka meditsiinitooteid ja pudelivett.

Mondelez

2016. aasta tulu: 25,9 miljardit dollarit

Selle ettevõtte alla kuuluvad tootemärgid nagu Oreo, Tridenti närimiskumm ja Sour Patch Kids.

Mars

2016. aasta tulu: 35 miljardit dollarit

Mars müüb lisaks samanimelise šokolaadibatoonile ka M&M komme aga ka Uncle Ben kaubamärgi alla kuuluvat riisi ja Orbiti närimiskummi.

Coca-Cola

Lisaks karastusjookidele müüb Coca-Cola ettevõte ka Dasani, Fuze ja Honest Tea alla kuuluvaid tooteid.

Unilever

2016. aasta tulu: 48,3 miljardit dollarit

Unileveri ettevõtte koosseisu kuuluvad Axe deodorandid, Liptoni tee, Magnumi jäätis ja Hellmanni majonees.

PepsiCo

2016. aasta tulu: 62,8 miljardit dollarit

Lisaks Pepsile ja teistele karastusjookidele müüb PepsiCo ka tooteid nagu Quaker Oatmeal, Cheetos ja Tropicana.

Nestle

2016. aasta tulu: 90,2 miljardit dollarit

Nestle alla kuulub Gerberi beebitoit, Perrier, DiGiorno ja Hot Pockets. Loomulikult ka kommibrändid nagu Butterfinger ja KitKat.