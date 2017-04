Tallinna Lennujaama reisijate arv kasvas esimeses kvartalis 18 protsenti

Tänavu esimese kolme kuuga on Tallinna lennujaama reisijate arv kasvanud 18 protsenti 488 517 reisijani.

Tallinna Lennujaama turundusdirektori Eero Pärgmäe sõnul on selline kasvutempo püsinud viimased viis kuud. „Eelkõige on selle taga Nordica ja airBalticu lisandunud lennumahud, need kaks suurimat vedajat Tallinnas teenindavad kokku 37 protsenti kõikidest reisijatest,“ märkis Pärgmäe.

27. märtsil algas Tallinna Lennujaamas suvine lennuperiood, esimeste hooajaliste sihtkohtadena naasesid lennugraafikusse Dublin, Girona ja Bremen, samuti alustas lende Euroopa suurimasse, Heathrow lennujaama British Airways. Seoses suvise tipphooajaga on mitmed lennufirmad tihendanud lennugraafikut põhisuundadel, näiteks Frankfurti, Istanbuli, Kiievisse, Stockholmi jne. Märtsis oli otselennuga võimalik lennata 26 sihtkohta, suve jooksul kasvab otselennuga ligipääsetavate sihtkohtade arv 36 nimeni

Lisaks mandri-Euroopa populaarsetele suvistele sihtkohtadele on üha enam taas kasvamas reisijate huvi tellimusreiside vastu – enim lennati märtsis Hurghadasse ning Tenerifele.