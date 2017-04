Kas ka Eesti McDonald’sis hakatakse värske lihaga burgereid pakkuma?

Esialgu hakatakse värske lihaga valmistatud burgereid kasutama siiski vaid USA kiirtoidukohtades. McDonald’s Blatikumi tegevdirektori Vladimir Janevski sõnul pidavat värske lihaga Quater Pounder burgerid (Baltikumis müüakse neid McRoyal nime all –toim.) müügil olema kõikides USA kiirtoidukohtades 2018. aasta keskpaigaks.

«Iga Quarter Pounter pihv jõuab burgeri vahele otse grillilt ja seda asutakse valmistama hetkel, kui külastaja tellimuse esitab,» kommenteeris Janevski. «Ootame Eestis huviga infot USA algatuse kogemusest. Seni võivad meie külastajad olla kindlad, et Eesti restoranides pakutav veiseliha on jätkuvalt kõrgeima kvaliteediga – see ei muutu kunagi.»

Kriitikud kardavad, et värske liha kasutamine võib endaga kaasa tuua toidumürgistusi, sest värske liha läheb kiiremini halvaks. Toidumürgitused võivad aga omakorda viia klientuuri vähenemiseni ja sealt väheneks ka ettevõtte tulu.

Janevski sõnul ohtu ei ole. «Värske veiselihapihv serveeritakse otse grillilt, mis tähendab tavapärasest teistsugust ettevalmistusprotsessi,» sõnas mees. «Samuti osutusid testturgude külastajate hinnangud uuendusele äärmiselt positiivseks, millest sai alguse tarbija tagasiside põhjal käivitatud muudatus.»

Hesburgeri esindaja Ieva Salmela sõnul ei ole nende kiirtoiduketil sellist muutust plaanis.